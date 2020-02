Il contagio in Italia Coronavirus, tre nuovi casi: uno a Palermo e due in Toscana. Stop a gite scolastiche fino a 15 marzo Palazzo Chigi smentisce chiusura delle scuole. Borrelli: 283 casi in Italia. Salgono a 206 in Lombardia e 38 in Veneto. Negli Usa il primo vaccino sperimentale che verrà testato su volontari a breve.

Condividi

Sono 283 i contagiati in Italia dal coronavirus. Rispetto a ieri sono 54 contagiati in più. Lo ha detto il commissario straordinario Angelo Borrelli fornendo il bollettino aggiornato con i numeri relativi ai positivi nel nostro paese. I due casi sospetti di coronavirus in Toscana sono stati confermati. Il capo della Protezione Civile ha anche confermato il caso in Sicilia sottolineando però "che sono in corso le ultime verifiche da parte dell'Istituto di Sanità".



Attualmente sono 7 le regioni interessate dai casi, più la provincia autonoma di Trento e Bolzano. 212 sono i contagiati in Lombardia (comprese le 6 vittime), 38 quelli in Veneto (compresa una vittima), 23 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore guarito), 2 in Toscana, uno in Sicilia e uno in provincia di Bolzano. I ricoverati in ospedale con sintomi sono complessivamente 109, quelli in terapia intensiva 29 e quelli in isolamento domiciliare 137.



Positiva turista bergamasca a Palermo: primo caso al Sud

E' risultata positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell'ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. Lo conferma la Regione siciliana che dice: "Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all'esame del tampone". E' stata disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state astretto contatto coi turisti. Questo è il primo caso di coronavirus accertato nel Sud Italia. Negativo il marito sottoposto al tampone.



Test positivo per un uomo a Firenze: tornava da Singapore

Un primo caso con test positivo di coronavirus a Firenze. Si tratta di un uomo di circa 60 anni tornato da Singapore una ventina di giorni fa e che negli ultimi giorni si è sentito male ed è stato visitato ieri all'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova. Il primo tampone effettuato sull'uomo ha dato esito negativo mentre il secondo nella notte è risultato positivo. Ora si attende la conferma dell'Istituto superiore di Sanità. Il paziente è stato trasferito in un altro ospedale fiorentino, quello di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. Gli ambienti del pronto soccorso di Santa Maria Nuova sono stati sanificati. Alcuni medici che hanno visitato l'uomo sarebbero già stati sottoposti alla procedura di quarantena.



Mille turisti in quarantena a Tenerife

Mille persone sono state messe in quarantena nell'hotel H10 Costa Adejie Palace, nella località di Adejie,dove si trovava alloggiato con la moglie il medico italiano risultato positivo al test del coronavirus a Tenerife. Lo scrive Diario de Avisos. Militari e forze dell'ordine impediscono alle persone presenti nell'hotel di uscire, così come al personale esterno di entrare nel complesso turistico.



Palazzo Chigi smentisce chiusura delle scuole

La presidenza del Consiglio smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del presidente conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento.



Gite scolastiche sospese fino al 15 marzo, certificato medico per assenze oltre i 5 giorni

Gite scolastiche, sia i viaggi di istruzione sia le uscite o i progetti di scambio e gemellaggio, sospesi fino al 15 marzo per le scuole "di ogni ordine e grado". Lo prevede il dpcm attuativo del decreto sul Coronavirus firmato ieri sera che coordina le varie ordinanze degli ultimi giorni. Previsto il rimborso per chi ha già pagato i viaggi. Le assenze degli studenti oltre i 5 giorni andranno giustificate con certificato medico. Le scuole chiuse per l'emergenza potranno attivare "modalità di didattica a distanza".



Sospesi eventi e competizioni sportive in cinque regioni

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive "di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati". Lo prevede il testo del nuovo decreto attuativo che riguarda tutti i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte. Resta consentito lo svolgimento di eventi e partite, nonché allenamenti, a porte chiuse nei comuni diversi da quelli della zona rossa del contagio, dove invece lo stop è totale.



Kuwait sospende voli con Italia

Il Kuwait ha sospeso i collegamenti aerei da e per l'Italia, la Corea del Sud e la Thailandia nel mezzo dell'emergenza coronavirus. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore dall'agenzia uffficiale Kuna. In Kuwait sono otto i casi confermati di contagio.



A Praga controlli sui passeggeri dall'Italia

L'aeroporto di Praga informa sul suo profilo Twitter che "dalla mezzanotte di lunedi' 24 febbraio ha attivato un gate per i viaggiatori provenienti dall'Italia dove saranno effettuati dei controlli sui passeggeri in ambiente igienizzato". "La circolazione resta libera", si precisa nel tweet.



Bulgarian Air sospende voli con Milano

La compagnia nazionale bulgara, la Bulgarian Air, ha sospeso tutti i suoi voli da e per Milano fino al 27 marzo: lo ha annunciato la stessa società attribuendola decisione all'aumento dei casi di coronavirus nel nostro Paese. Tutti i passeggeri dei voli cancellati possono chiedere il rimborso completo dei biglietti o cambiare la data del viaggio senza costi aggiuntivi, si legge in una nota della compagnia aerea.



Iraq: divieto di ingresso per chi viene da Italia

Le autorità irachene hanno imposto oggi il divieto per i viaggiatori provenienti dall'Italia e da alcuni paesi asiatici per prevenire la diffusione dell'epidemia di coronavirus. Lo riferiscono media locali. "Il ministro della Salute e dell'Ambiente, Jaafar Sadiq Allawi, ha presieduto una riunione del Comitato speciale per l'anno 2020 alla presenza del direttore delle informazioni per il ministero degli Interni, generale Saad Maan, e il responsabile degli affari per i residenti, generale Qusay Sobeih Lazim, predisponendo la creazione di una unità di crisi in ciascun governatorato iracheno per attuare le disposizioni del ministero della Salute, l'attuazione del blocco degli ingressi diretti o indiretti per i cittadini cinesi e iraniani e l'estensione del divieto ai viaggiatori provenienti da Corea del Sud, Giappone, Italia, Tailandia e Singapore", si legge in un comunicato del ministero della Salute ripreso dall'emittente satellitare al Sumeria.Il Comitato speciale ha inoltre invitato la popolazione irachena a non recarsi nei paesi in cui è in vigore il divieto.