Il bilancio Coronavirus, nuovi casi in Friuli, Abruzzo e Veneto. Sileri: "Positivi destinati ad aumentare" Uno a Trieste e tre a Udine, campioni tesi inviati a Iss. Confermato il terzo caso a Pescara, salgono a 223 in Veneto. Al momento in Italia si registrano 50 persone guarite, i morti sono 29. In Lombardia, Fontana richiama i medici in pensione

Condividi

In Friuli Venezia Giulia sono risultati positivi al test del coronavirus quattro nuovi casi: uno a Trieste e tre a Udine. Lo afferma la Regione Fvg. "I pazienti - informa la Regione - sono stati presi in carico dal servizio sanitario regionale e i campioni dei test inviati all'Istituto Superiore di Sanità".

Intanto, il paziente goriziano affetto dal coronavirus sarebbe sintomatico e il suo caso del tutto sotto controllo. Si tratterebbe di un cinquantenne che avrebbe contratto il virus in un ospedale di Treviso, il Ca' Foncello, durante una visita a un parente ricoverato. L'uomo, che non è in gravi condizioni, è in quarantena domiciliare, così come le persone (parenti) che sono entrate in contatto con lui. Per il momento non cambia il piano di ritorno alla normalità annunciato ieri dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.

Iss conferma terzo caso in Abruzzo

E' positivo al Covid 19 il secondo test, eseguito dall'Istituto Superiore di Sanità, sull'uomo ricoverato in isolamento all'ospedale di Pescara. Il paziente, residente in un Comune dell'area metropolitana Chieti-Pescara, aveva riferito di essere rientrato la scorsa settimana da un viaggio di lavoro in Lombardia e di aver quasi immediatamente accusato dei sintomi influenzali che lo avevano portato a rimanere in casa. Al momento, dunque, i casi confermati di Covid19 in Abruzzo sono 3.

Saliti a 223 i positivi in Veneto

Sono saliti a 223 in Veneto i casi positivi al coronavirus, 27 in più del report precedente. Lo rende noto la Regione. Di questi, 87 appartengono al focolaio di contagio di Vo', 42 a Treviso, 19 a Venezia, 12 a Limena, 5 a Mirano, 3 a Vicenza, 5 a Padova, 2 a Verona, uno attribuito a Codogno. Per 47 casi è ancora in corso l'assegnazione epidemiologica a un cluster specifico. I ricoverati complessivi sono 59, di cui 12 in terapia intensiva.

Sileri: casi positivi destinati ad aumentare

"I casi di positività al Coronavirus,a oggi oltre mille, sono destinati ad aumentare" ha detto oggi il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.

In Lombardia 85 in rianimazione

"Al momento ci sono 85 pazienti ricoverati in rianimazione in Lombardia" ha detto l'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia, Melania Rizzoli.

Fontana richiama i medici in pensione

"Se abbiamo deciso di richiamare i medici pensionati è perché la situazione è critica". Lo ha detto, in un'intervista al Giornale, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Li richiamiamo in servizio - ha precisato - e gli specializzandi sono già utilizzati, in più c'è un piano di assunzioni. Devono assolutamente lavorare in sicurezza, anche solo per ragioni egoistiche: se qualcuno dovesse essere contagiato sarebbe una risorsa in meno".

"Credo - ha aggiunto - che questo allarme rientrerà, anche perché abbiamo a che fare con una sanità efficiente, organizzata, con medici e infermieri di grande valore, e possiamo contare sulla collaborazione anche degli ospedali privati". D'altronde, spiega, il problema sono i pochi medici, i vincoli di bilancio imposti da Roma. "Senza quei vincoli - incalza Fontana - avremmo molti più medici e infermieri. Anche perché ne avremmo le risorse".

Ricciardi: decisive due settimane per capire

I tempi dell'emergenza dipendono dalle precauzioni che saranno prese, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Le misure tese a limitare i contatti tra persone "qui devono proseguire per un' altra settimana almeno". Lo dice l'epidemiologo Walter Ricciardi,in un'intervista a Qn. Le misure riguardano la chiusura di tutte le zone dove c' è elevata circolazione del virus, ambienti chiusi e affollati, e la scuola ricade in questo ambito. Inglesi e giapponesi stanno considerando addirittura una chiusura protratta per due mesi".

Ricciardi si rende conto che le restrizioni "generano ansia, ma è la cosa più giusta da fare. Le prossime due settimane saranno decisive per capire come evolve la situazione italiana". Intanto, "ho parlato con i rettori di varie università", che si stanno attrezzando per l'insegnamento via internet". A livello internazionale, Germania e Francia, "sono i Paesi che probabilmente ci seguiranno in questa evoluzione", spiega lo scienziato che non pensa che l'epidemia finirà con l' arrivo della bella stagione: "Il destino di questa crisi sarà legato alle scelte che faremo". Da noi sono affollati i reparti di terapia intensiva, mentre in Francia e Germania ancora no,perché "abbiamo avuto quello che in termini tecnici si definisce uno spargimento ospedaliero. I casi tedeschi sono stati circoscritti a una comunità. Da noi sfortunatamente una persona malata si è recata in ospedale e il virus si è propagato agli altri pazienti, ai visitatori, ai medici". L'Oms con le sue indicazioni "è stata coerente in questi giorni". E in Italia "dove sono consigliere del ministero della Salute da quattro giorni, mi pare che la comunicazione fin qui sia corretta".

Galli: marea montante di pazienti impegnativi

Il virus ha dimostrato di aver elusoi criteri di sorveglianza e ha a tutti gli effetti conquistato una parte d' Italia. Sta succedendo "qualcosa di grave, non soltanto da noi ma anche in Germania e Francia, che potrebbero ritrovarsi presto nelle nostre stesse condizioni, e non glieloauguro. Stiamo trattando una marea montante di pazienti impegnativi". Lo spiega in un'intervista al Corriere della Sera Massimo Galli, primario infettivologo dell' ospedale Sacco di Milano.

"I quadri clinici gravi non fanno pensare che l' infezione sia recente - dice -. È verosimile che i ricoverati abbiamo alle spalle dalle due alle quattro settimane di tempo intercorso dal momento in cui hanno preso il virus allo sviluppo di sintomi molto seri". La situazione "è francamente emergenziale dal punto di vista dell' organizzazione sanitaria. È l' equivalente dello tsunami per numero di pazienti con patologie importanti ricoverati tutti insieme". Con le misure precauzionali predisposte dal governo "è stato fatto tutto ciò che era possibile e adesso bisogna continuare con le restrizioni,cercando di evitare il più possibile l' affollamento".

Il virus nel nostro Paese "circolava già prima della fine di gennaio anche a giudicare dall'impennata di questi ultimi giorni". I contagi, per la maggior parte "risalgono agli inizi di febbraio, qualcuno anche a prima". La malattia "si sviluppa lentamente" e "si esprime nella sua massima gravità anche a 7-10 giorni dalla comparsa dei primi sintomi. È molto probabile che dietro tutti i pazienti gravi ce ne siano altrettanti infetti ma meno gravi". Anche la migliore organizzazione sanitaria del mondo, "e noi siamo tra queste, rischia di non reggere un tale impatto". Le aree metropolitane "finora sono rimaste fuori dalla zona rossa e speriamo restino così".

Il punto alle 18 di ieri: 1.049 positivi, 50 guariti. 29 i morti

Sono 1.049 le persone che ad oggi risultano positive al Coronavirus. A queste si aggiungono 29 persone decedute e 50 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sono stati dunque 1.128 i contagiati. E' il bilancio fornito dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.



552 casi in Lombardia, 189 in Veneto

Le tre Regioni maggiormente colpite dal Coronavirus in Italia hanno questi casi: 552 in Lombardia (52% del totale); 189 in Veneto (18%); 213 in Emilia Romagna (20%).



8 nuovi decessi di cui sei in Lombardia

I nuovi decessi legati al Coronavirus registrati oggi sono 8, di cui 6 in Lombardia e due in Emilia Romagna. Lo ha detto Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, in conferenza stampa. Si tratta di "adulti, anziani", ha detto Borrelli.



Sono oltre 18.500 i tamponi effettuati finora, ha detto il commissario per l'emergenza coronavirus.



52% in isolamento a casa, il 10% in terapia intensiva

"Delle 1.128 le persone risultate positive al Coronavirus il 52% e' in isolamento domiciliare, le persone ricoverate con sintomi sono 401, il 10% sono in terapia intensiva".