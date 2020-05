I dati della Johns Hopkins University Coronavirus, oltre 250mila vittime nel mondo. Fauci: "Nessuna prova che virus venga da laboratorio" I casi totali sono 3.580.247. In Russia oltre 10 mila contagi in 24 ore. Secondo lo scienziato americano e membro della task force della Casa Bianca "tutto indica fortemente che questo virus si è evoluto in natura e poi ha saltato specie"

La nuova pandemia di coronavirus ha ucciso oltre 250.000 persone in tutto il mondo, tra cui oltre l'85% in Europa e negli Stati Uniti, dalla sua comparsa in Cina a dicembre. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University nel suo consueto aggiornamento, precisando che le vittime sono 251.365, mentre i casi totali sono 3.580.247.Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti il coronavirus ha fatto 1.015 vittime, il dato più basso da un mese a questa parte, in totale nel Paese sono stati registrati 1.180.288 casi e 68.934 morti.I casi di contagio da coronavirus in Russia sono aumentati nelle ultime 24 ore di altre 10.102 unità. Ieri i nuovi casi erano stati 10.581. Il totale dei contagiati nel Paese è di 155.370. Da ieri si contano anche 95 morti per un bilancio complessivo di 1.451.Secondo le autorità sanitarie russe si contano anche 19.865 guariti.La Corea del Sud ha registrato ieri zero nuovi casi interni di coronavirus per il secondo giorno di fila e solo tre importati che, nel complesso, rappresentano i minimi dai due contagi accertati il 18 febbraio. Con un totale di 10.804 infezioni, secondo gli aggiornamenti del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il governo ha deciso di allentare le regole sul distanziamento sociale consentendo il ritorno a scuola da mercoledì 13 maggio, parte del nuovo "schema di quarantena della vita quotidiana".In Cina è stato segnalato solo un nuovo caso di coronavirus e nessun decesso nella giornata. La Commissione sanitaria nazionale ha dichiarato che 395 persone sono rimaste in cura in ospedale e 949 erano in isolamento sotto osservazione per casi sospetti. Gli ultimi dati giungono i media ufficiali cinesi hanno definito "folle" la tesi degli Stati Uniti secondo cui il nuovo coronavirus ha avuto origine in un laboratorio in Cina, ribadita dal segretario di Stato americano Mike Pompeo domenica in un'intervista alla ABC. Anche l'Oms ha appoggiato le confutazioni della Cina.Anche Anthony Fauci, come la maggior parte della comunità scientifica internazionale, non crede alla possibilità che il coronavirus provenga da un laboratorio cinese. In un'intervista a National Geographic, il massimo esperto americano di malattie infettive e membro della task force della Casa Bianca ha spiegato: "Se si guarda all'evoluzione del virus nei pipistrelli e a cosa c'è là fuori adesso, le prove scientifiche vanno fortemente nella direzione che il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente".Secondo Fauci, "guardando all'evoluzione nel tempo tutto indica fortemente che questo virus si è evoluto in natura e poi ha saltato specie". Domenica il segretario di Stato Mike Pompeo ha ribadito la posizione della Casa Bianca, ossia che ci sono prove importanti che il virus venga da un laboratorio cinese. Pechino ha sempre negato con forza, anche se diverse cancellerie hanno mostrato dubbi sulla trasparenza delle autorità cinesi nella gestione di questa crisi.