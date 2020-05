Il continente più colpito finora è quello europeo Coronavirus, oltre sei milioni di casi nel mondo: aumentano i contagi in America Latina Il Brasile quarto paese al mondo per numero di decessi legati al Covid-19

Condividi

Superati i sei milioni di casi positivi al Covid-19 nel mondo. Secondo il bilancio aggiornato della pandemia di coronavirus della Johns Hopkins University il numero di casi confermati si attesta a 6.063.588 mentre il numero dei morti è salito a 369.244. Negli Usa si registrano 1.770.384 casi (103.781 morti), in Brasile 498.440 casi (28.834 morti) e in Russia 396.575 casi (4.555 morti). Nel Regno Unito, dove si registrano 274.219 casi confermati, il bilancio dei morti si attesta a 38.458.Con un aumento record di 52.000 contagiati in sole 24 ore, si chiude una settimana che ha confermato un'accelerazione della pandemia in America Latina, con 975.406 casi confermati e 50.110 morti. E' quanto emerge da una statistica elaborata dall'agenzia Ansa sulla base di dati riguardanti 34 nazioni e territori latinoamericani.Allarmante è ancora la situazione del Brasile, che da solo ha registrato oltre il 60% dei contagi del giorno (33.000) portando il totale generale a quasi mezzo milione (498.440), con 28.834 morti (+1.000) diventando il quarto paese al mondo per numero di decessi legati al coronavirus.Seguono il Perù (155.671 e 4.371) e il Cile(94.858 e 997). Fra le nazioni con più di 5.000 casi si segnala il Messico quarto per contagi (84.627) ma secondo per vittime fatali(9.415), davanti a Ecuador (38.571 e 3.334) che non ha fornito dati ieri, Colombia (28.236 e 890), Repubblica Dominicana(16.908 e 498), Argentina (15.419 e 524), Panama (12.531 e 326)e Bolivia (8.731 e 300).