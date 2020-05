I dati della John Hopkins University Coronavirus: oltre un milione i guariti nel mondo, Usa in testa I guariti sono ora 1.014.809, mentre i morti sono 233.405 a fronte di un totale di 3.257.520 casi. Gli Stati Uniti, con oltre un milione di casi diagnosticati di Covid-19, rappresentano da soli quasi un terzo dei casi ufficialmente registrati

Condividi

La soglia delle persone guarite dal coronavirus a livello mondiale ha superato il milione: è quanto emerge dal conteggio aggiornato pubblicato dalla John Hopkins University. Secondo i dati raccolti dall'università americana, i guariti sono ora 1.014.809, mentre i morti sono 233.405 a fronte di un totale di 3.257.520 casi.Gli Stati Uniti risultano in testa per numero di guariti (154 mila) seguiti da Germania (123 mila), Spagna (112 mila), Cina (78 mila) e Italia (76 mila).Gli Stati Uniti hanno registrato in 24 ore altri 2.053 decessi a causa del nuovo coronavirus. E' quanto riporta la Johns Hopkins University. Si tratta del terzo giorno consecutivo con oltre 2.000 morti. Il bilancio delle vittime americane dall'inizio della pandemia è di 62.906.Gli Stati Uniti sono di gran lunga il paese più colpito dal Covid-19, davanti a Italia (27.967 morti), Regno Unito (26.711), Spagna (24.543) e Francia (24.376). Il nuovo coronavirus ha ucciso almeno 230.000 persone in tutto il mondo dalla sua comparsa a dicembre in Cina. Gli Usa, con oltre un milione dicasi diagnosticati di Covid-19, rappresentano da soli quasi un terzo dei casi ufficialmente registrati in 195 paesi e territori in tutto il mondo.