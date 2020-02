Isolato ceppo italiano, sono 17 le vittime. I guariti salgono a 45 Coronavirus, primi casi di contagio in Nigeria, Olanda e Bielorussia In Nigeria il contagiato è un italiano rientrato da Milano. "Il paziente è ricoverato in ospedale nello stato di Lagos condizioni stabili e non presenta sintomi preoccupanti" ha annunciato il ministero della Salute nigeriano. I ricercatori dell'Ospedale Sacco di Milano hanno isolato il ceppo italiano del coronavirus

