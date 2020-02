Conte: "Sciocco discriminare i bimbi cinesi" Coronavirus, protesta della Cina verso gli altri paesi per lo stop dei voli Lo stop è stato un panico artificiale che "ha gravemente bloccato gli scambi e la cooperazione internazionale" ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese. Più di 28mila contagi, 565 morti. Oms lancia appello per 675 milioni di dollari. Ancora stabili e critiche le condizioni della coppia cinese ricoverata all'ospedale Spallanzani

Pechino ha presentato una protesta formale nei confronti di tutti quei Paesi che hanno sospeso i collegamenti aerei con la Cina a causa dei timori sul contagio del coronavirus di Wuhan, malgrado gli avvisi contrari espressi da Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e Icao.Nella conferenza stampa online, la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha anche osservato che lo stop è stato un panico artificiale che "ha gravemente bloccato gli scambi e la cooperazione internazionale".Sono ormai 565 i morti per il nuovo coronavirus nel mondo, mentre i contagi a livello globale ammontano a 28.149 casi e le persone guarite sono 1.147. E' il quadro aggiornato dell'epidemia,secondo la mappa online sviluppata dal Center for Systems Science and Engineering della John Hopkins University. A Wuhan è pronto il secondo ospedale per far fronte all'emergenza. Due le navi da crociera in quarantena: una ferma nel porto di Okohama in Giappone e una a Hong Kong. Intanto, all'università di Zhejiang un test in vitro ha mostrato due farmaci che potrebbero inibire il nuovo virus. Notizia ridimensionata dall'Oms ma che ha comunque avuto un effetto positivo sui mercati.La Cina ha rimpatriato oltre 1.500 cittadini provenienti dallo Hubei, dall'inizio dell'epidemia di coronavirus che si ritiene scoppiata nella provincia interna cinese. Lo ha dichiarato il direttore del Dipartimento dei Trasporti dell'ente per l'aviazione civile cinese, la Caac, la Civil Aviation Administration of China, Yu Biao, citato dai media cinesi. I connazionali sono rientrati nello Hubei a bordo di dodici voli charter straordinari: la decisione di rimpatriare i cittadini della provincia cinese all'estero era stata annunciata nei giorni scorsi dal Ministero degli Esteri di Pechino."Discriminare i cinesi, i bambini cinesi, come avviene in alcune classi, è assolutamente sciocco".Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in occasione di un'iniziativa del Moige contro il bullismo. "Una corretta informazione ci porta a dire che sia sciocco e che non c'è nessun rischio" di contagio "legato alla componente etnica".Sono stabili, e dunque ancora critiche, le condizioni della coppia di turisti cinesi, positivi al coronavirus e ricoverati da 8 giorni all'ospedale Spallanzani di Roma. Le condizioni della coppia si erano aggravate circa 48 ore fa e, permanendo lo stato di gravità, si trovano ancora in terapia intensiva. In giornata è atteso un altro bollettino medico dell'ospedale romano.L'Organizzazione mondiale della Sanità ha lanciato un appello per la raccolta di 675 milioni di dollari da destinare al contrasto dell'epidemia da coronavirus."Investire oggi o pagheremo molto in futuro", ha reso noto l'Oms, secondo quanto riferisce l'Afp in un tweet."Dobbiamo essere cauti, prudenti e pazienti" riguardo agli effetti sull'economia del Coronavirus, queste pandemie hanno una tendenza a colpire le economie, ma quando vengono arginate c'è rimbalzo al rialzo, cè un movimento ondulatorio, come è avvenuto per la Sars". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo dinanzi alla commissione economica del Parlamento europeo.