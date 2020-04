Il punto stampa dell'assessore al Welfare Coronavirus, Gallera: "In Lombardia molto vicini a primo termine battaglia" In Lombardia +1089 i nuovi casi positivi. 238 i decessi

Sono 238 i morti per coronavirus in Lombardia. Il totale sale a 9.722. Ieri è stato registrato un aumento di 297 decessi sul giorno precedente. Questi i dati forniti dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la diretta Facebook bollettino giornaliero dell'emergenza coronavirus. "Ogni decesso è un'occasione di grande sofferenza, ormai anche questo è un dato che progressivamente si riduce. Anche l'ultimo dato negativo si sta ridimensionando costantemente", ha sottolineato.Per l'assessore lombardo Giulio Gallera "il traguardo è molto vicino, siamo vicini a vincere il primo tempo della battaglia". Nel consueto punto stampa, Gallera ha spiegato che "la curva è decrescente" e c'è "un costante ridimensionamento anche della curva dei decessi, l'ultimo dato negativo rimasto"."Oggi ci sono dati che ci rincuorano. A Milano l'attenzione deve rimanere più forte perché la riga non ha preso una linea verso il basso, mentre a Bergamo e Brescia, Lodi e Cremona c'è una linea che ha arrestato la propria avanzata", ha detto l'assessore al Welfare. In provincia di Milano, si registrano 252 casi di coronavirus in più in 24 ore, per un totale di 12.039.In città, in particolare, si segnalano 80 positivi in 24 ore (4.824 nel complesso). La Città metropolitana di Milano, stando ai dati, è la più colpita della Lombardia. A Bergamo ci sono stati 63 malati in più (9.931) mentre c'è stato un balzo a Brescia con 315 casi in più (9.909 totali)."Da qui alle prossime settimane andremo a riaprire completamente il pronto soccorso dell'ospedale di Codogno" dove è stato identificato il primo caso italiano di Coronavirus: lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook."In queste settimane abbiamo sentito da molti paragonare la Regione Lombardia al Veneto e all'Emilia-Romagna. Mentre in Lombardia è scoppiata una bomba atomica, il virus ha girato indisturbato per almeno 20 giorni, per fortuna, nelle altre regioni tutto questo non è avvenuto. L'Emilia Romagna è stata lambita, la provincia di Piacenza è stata colpita inmaniera massiccia. In Veneto c'è stata l'individuazione a Vo' Euganeo, in un'area ristretta: lì subito si è riuscito a soffocare il virus", ha detto l'assessore al Welfare. "Chi fa il paragone tra quello che è successo nella nostra regione e nelle altre due regioni non lo fa con onestà intellettuale. Abbiamo subito un'onda d'urto tremenda, da cui sono state risparmiate le altre regioni", ha aggiunto.