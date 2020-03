Bari Coronavirus, sanificata sede della Rai in Puglia: in quarantena il caporedattore La sede regionale della Rai chiusa per sanificazione dopo la messa in quarantena di tutta la redazione. Il Sindaco chiude i parchi e in un'ordinanza riduce corse bus extraurbani e treni

La sede regionale di via Dalmazia a Bari

E' stata completamente sanificata la sede, in viale Dalmazia a Bari. La sede regionale del servizio pubblico è stata chiusa dopo che un giornalista è risultato positivo al test del coronavirus. Tutti i tecnici sono stati messi in quarantena ed accertamenti sanitari sono stati effettuati sui giornalisti."Fra le persone messe in quarantena - stando a quanto comunica la Rai – c’è anche il caporedattore Giancarlo Fiume, che da ieri sera si sta adoperando attivamente per garantire la messa in onda del telegiornale delle ore 14". L'appuntamento informativo sarà trasmesso dalla prefettura di Bari con un mezzo esterno e grazie al contributo di tutti i giornalisti non in quarantena.Il Sindaco di Bari Antonio Decaro questa mattina ha disposto la chiusura dei parchi e dei giardini cittadini, dopo aver constatato di persona che ancora molta gente li frequenta. "Questa è una emergenza non una vacanza. Tutti a casa. i parchi da oggi sono chiusi", "sto chiudendo, uscite” mentre si appresta a chiudere il più grande giardino pubblico della città, Parco 2 giugno, invitando ragazzi in bici, giovani sui prati a prendere il sole e altri a giocare a basket a lasciare la struttura. "Mi dispiace, è per il bene di tutti, - dice il sindaco – vi prometto che quando tutto sarà passato faremo qui una grande festa dello sport”Nel capoluogo pugliese è stata poi oggi emanata anche un'ordinanza della Regione Puglia per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, limitando l'operatività di bus extraurbani e treni. "Questi accorgimenti - spiega l'assessore ai trasporti Giovanni Giannini - ci aiuteranno a limitare i viaggi non necessari, dando più sicurezza e spazio ai cittadini pendolari per ragioni di lavoro o di salute".Bus extraurbani e treni avranno orari ridotti nelle fasce di minor richiesta e dovranno utilizzare mezzi più grandi o garantire più corse nel resto della giornata per mantenere le distanze di sicurezza tra i viaggiatori. Sono imposte inoltre norme per la sanificazione dei mezzi.