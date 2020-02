Truffatori all'opera Coronavirus, sciacalli in azione porta a porta per finti tamponi Croce Rossa, Protezione Civile, Forze dell'Ordine mettono in guardia da truffe da parte di finti volontari che propongono test domiciliari per derubare le vittime

di Tiziana Di Giovannandrea Croce Rossa, Protezione Civile, Forze dell'Ordine lanciano l'allarme sul caso dei falsi operatori sanitari che si fingono paramedici e dicono di effettuare a domicilio il test per il Coronavirus con l'obiettivo in realtà di truffare gli anziani, principalmente derubando il malcapitato.Si sono registrati casi di sciacallaggio in vari parti dellama non solo.L'Assessore regionale alla Sicurezza,, dopo gli episodi segnalati in alcuni comuni del Milanese e della Bergamasca, ha lanciato un avvertimento alla popolazione: "Falsi addetti delle Ats si stanno presentando nelle case millantando di eseguire tamponi con l'obiettivo di derubare le vittime. L'appello che rivolgiamo a tutta la popolazione è quello di non aprire le porte, ma di avvertire subito le Forze dell'Ordine. Speculare su quanto sta accadendo oggi è da sciacalli - ha affermato De Corato - per questo auspico che si possa far luce su queste truffe e auguro il massimo della pena ai delinquenti".Insi presenta un'identica situazione: ci sono sciacalli che provano ad entrare nelle case come finti operatori sanitari, con la scusa dei tamponi. C'è pure chi diffonde false notizie-fake news sul contagio da Coronavirus nella Regione. La Regione ha reagito duramente e promette denunce contro chi sta provando a speculare sulla paura del contagio. "Queste persone- avverte l'Assessore regionale alla Sanità,- devono sperare che non li agguantiamo perché se li agguantiamo li denunciamo". Venturi ha detto di avere ricevuto anche messaggi audio allarmistici che parlano di casi inesistenti di Coronavirus in regione che verrebbero taciuti. "È infame mettere paura alle persone - afferma l'assessore - le cose che accadono le diciamo tutte ma attenti alleperché la pazienza è finita".Anche l'di Modena, l'Associazione dei Consumatori della Cisl, ha lanciato l'allarme perché le sono giunte segnalazioni di falsi addetti sanitari dell'Ausl o della Croce Rossa che chiedono di entrare in casa, con la scusa di un tampone per il Coronavirus, per truffare delle persone anziane, che non hanno aperto la porta. Il consiglio è "".La Croce Rossa via Twitter mette in guardia da parte di finti volontari che propongono test domiciliari.