La polemica Coronavirus, scontro tra Lombardia e Lazio sulle residenze sanitarie assistenziali Fontana: su Rsa delibera uguale al Lazio, si cerca di attaccare l'organizzazione lombarda. Zingaretti: "Nessun caso Lombardia nel Lazio". Il governatore della Lombardia: "Parole inopportune"

Tensione fra le regioni Lombardia e Lazio sulle residenze sanitarie assistitenziali. Il governatore lombardo Fontana afferma che una delibera simile alla loro "era stata presa dal Lazio, ma al suo presidente non è stato fatto alcun tipo di contestazione". E parla di attacco diretto all'organizzazione lombarda e a lui come rappresentante di una certa parte politica. Immediata la replica dalla regione guidata da Zingaretti che parla di bufala e sottolinea: "Nessuna facilità nel contagio, nessun caso Lombardia nel Lazio". L'assessore alla Sanità D'Amato invita a non mistificare."Una delibera simile a quella della lombardia sulle Rsa "era stata presa dal Lazio. Ma al governatore del Lazio non è stato fatto alcun tipo di contestazione": il governatore Attilio Fontana lo ha detto a Radio Padania. Secondo Fontana, "si cerca di attaccare l'organizzazione lombarda. C'è un attacco nel confronto mio in quanto rappresentante di una certa parte politica. Si sta facendo quel fuoco incrociato - ha aggiunto - che è sempre stato fatto quando al governo c'era un rappresentante del centrodestra. Qui al governo c'è un rappresentante non del centrodestra, ma in Lombardia c'è un rappresentante del centrodestra"."Caro Presidente Fontana prima di accusare si informi bene. Ancora una volta la Regione Lazio si trova a smentire una bufala diffusa per infangare il lavoro fatto durante questa emergenza dalla giunta Regionale del Lazio. Alcuni giornali, prendendo spunto da una richiesta di disponibilità fatta alle Rsa del territorio dalla Regione per creare strutture esclusivamente Covid, vorrebbero far credere al lettore che, al pari della Lombardia, il Lazio avrebbe facilitato il contagio nelle residenze dedicate agli anziani. E' totalmente falso". Lo comunica in una nota la Regione LazioUna dichiarazione, quella del Lazio, secondo Fontana, "inopportuna e di cattivo gusto". "Caro presidente Zingaretti - ha scritto il presidente della Lombardia in una nota diffusa dalla Lombardia - , forse lei dovrebbe fare più attenzione alle dichiarazioni che rilascia. Io non ho accusato né lei, né la sua Regione. Ho semplicemente fatto notare il diverso modo di trattare le notizie, da parte di certa stampa, a seconda di chi governa"."Trovo infatti che la vostra delibera, così come la nostra - ha aggiunto - partano dalla stessa ratio: isolare i pazienti Covid. Noi ne avevamo bisogno, per dimetterli da reparti ospedalieri in un momento di grande saturazione dei posti letto, voi per spostarli dalle Rsa"."Identici - ha concluso - sono i requisiti richiesti da entrambe le delibere per le strutture che avrebbero dovuto ospitarli: indipendenti e con organici dedicati. Quindi per riprendere le sue parole 'nessuna promiscuità, nessuna facilità nel contagio'. Trovo pertanto inopportuna e di cattivo gusto la sua conclusione 'nessun caso Lombardia, nel Lazio'".