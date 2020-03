La relazione tra polveri sottili e numero contagi Coronavirus: smog aggrava i contagi? Il dibattito nella comunità scientifica "Nulla si può escludere ma sono ipotesi fantasiose" sostiene Lopalco professore ordinario di Igiene presso l'Università di Pisa. Ma i medici ambientali dicono: "Polveri sottili accelerano diffusione del virus"

La comunità scientifica si divide sul ruolo dello smog per quel che riguarda la diffusione e l'aggressività del Coronavirus. Se da un lato ci sono studi tesi a provare come esista "una relazione tra i superamenti dei limiti di legge delle concentrazioni di PM10 e il numero di casi infetti da COVID-19" dall'altro c'è chi come il professore Luigi Lopalco, docente di Igiene presso l'Università di Pisa, parla di "ipotesi fantasiose"."La possibilità che vi sia, in alcune aree del Paese, un impatto maggiore dell'epidemia collegato all'inquinamento o che una forma del virus particolarmente aggressivo stia girando in Lombardia, sono ipotesi fantasiose. Nulla si può escludere ma sono ipotesi che non hanno base di evidenza scientifica" sostiene Lopalco capo per l'emergenza epidemiologica in Puglia, intervenuto ad Agorà, su Raitre.Ma nei giorni scorsi uno studio della Società italiana di medicina ambientale (Sima) ha definito le polveri sottili un "vettore per il trasporto e la diffusione del Covid-19". Secondo la ricerca "il particolato atmosferico, oltre ad essere un carrier, cioè un vettore di trasporto e diffusione per molti contaminanti chimici e biologici, inclusi i virus, costituisce un substrato che può permettere al virus di rimanere nell'aria in condizioni vitali per un certo tempo, nell'ordine di ore o giorni". dicono i ricercatori che, in collaborazione con le Università degli studi di Bari e di Bologna, hanno esaminato i dati pubblicati sui siti delle ARPA (le Agenzie regionali per la protezione ambientale) relativi a tutte le centraline di rilevamento attive sul territorio nazionale, mettendoli poi a confronto con i casi di contagio. Resta dunque la necessità per il mondo scientifico di approfondire la questione e fare ulteriore chiarezza sul tema.