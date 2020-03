Superati gli 86 mila casi nel mondo, oltre 2.900 le vittime Coronavirus, in Corea del Sud solo oggi altri 376 contagiati. Chiuso valico Afghanistan-Pakistan Seul chiude le chiese cattoliche, oggi niente messa. Nuovi casi in Francia e in Belgio. Altri 11 morti in Iran. Primo decesso in Australia, era sulla Diamond Princess. Crollano le borse del Golfo, la Corea del Nord mette sotto osservazione 7 mila persone

Condividi

Continua l'espansione su scala globale del virus. A livello globale, il numero dei positivi supera gli 86 mila, oltre 2.900 le vittime. Ecco la fotografia, a oggi.

In Francia il sindaco del villaggio dell'Alta Savoia di La Balme-de-Sillingy, un focolaio di coronavirus, è stato ricoverato dopo esser risultato positivo al Covid-19. "Mi sono voluto dedicare pienamente alla mia funzione di sindaco per gestire questa crisi", ha spiegato Francois Daviet in un video su facebook in cui indossava la mascherina, "e ora sarò ricoverato insieme ai 13 concittadini contagiati". Poi ha lanciato un appello alla popolazione: "Vi prego, non salutatevi con i baci, non stringetevi la mano e muovetevi solo se ne avete davvero bisogno".

E tre nuovi casi di coronavirus sono stati registrati nelle Alpi Marittime, al confine con l'Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Nice Matin, che cita fonti della Prefettura, non ci sarebbe alcun collegamento con il primo caso, quello della studentessa di 23 anni, che venerdì scorso è stata dichiarata positiva e le cui condizioni ora sono stabili e non danno motivo di preoccupazione. I nuovi casi riguardano due pazienti di 69 e 75 anni, che sarebbero rientrati dal soggiorno da una zona a rischio non specificata, e un paziente di 69 anni italiano che soggiorna nelle Alpi Marittime. I casi in Francia sono oltre 100.

Secondo caso in Belgio

La scoperta di un secondo caso di Coronavirus in Belgio, ad Anversa, è stata annunciata stamani dal ministro della sanità Maggie De Block. Il paziente, che avrebbe soggiornato in Francia, presenta lievi sintomi ma nel complesso, secondo le autorità, le sue condizioni sono buone. Intanto, è stato segnalato che due persone risultati positive al Coronavaris, un lussembughese e una spagnola, sono transitati per il Belgio prima di rientrare in patria dove è stata accertata la loro contaminazione. Le autorità del'aeroporto di Charleroi, da dove è transitato il lussemburghese, hanno avviato accertamenti per ricostruire i suoi movimenti. Il primo caso di Coronavirus è stato scoperto in Belgio all'inizio di febbraio su una persona rimpatriata da Wuhan, in Cina. Dopo essere stato tenuto in isolamento in ospedale, questa persona è stata dimessa il 15 febbraio scorso poichè è risultata negativa a dei nuovi test.

Nuovo caso in Croazia, sette in totale

In Croazia è stato accertato il settimo caso di contagio da coronavirus. Come riferiscono i media locali, si tratta di una persona della capitale Zagabria. Dei sette contagi, è stato precisato, quattro sono stati accertati a Rijeka (Fiume) e tre a Zagabria.

In Cina altri 35 decessi, 2.870 in totale. Prosegue il calo. I nuovi contagi sono 573

Il coronavirus ha provocato altri 35 decessi in Cina, portando il bilancio del paese a 2.870. Il numero è inferiore ai 47 decessi segnalati dalle autorità cinesi ieri. La National Health Commission ha anche segnalato 573 nuove infezioni. Il numero totale di casi nella Cina continentale ora è di 79.824.

A Hong Kong 95 esimo caso

Hong Kong ha registrato il 95 esimo caso di coronavirus. Lo ha comunicato il governo dell'ex colonia britannica, precisando che il contagio è associato al tempio buddista Fook Wai Ching, dove sono stati registrati altri casi. L'ultimo contagio riguarda una donna di 46 anni che è ricoverata in ospedale.

Corea del Sud, solo oggi segnalati 376 contagiati. Oggi chiuse le chiese cattoliche

La Corea del Sud ha riportato altri 376 casi di infezione, portando il totale su scala nazionale a quota 3.526 e con i morti fermi a 17. Dei nuovi contagi, 333 sono relativi a Daegu, dove c'è il grave focolaio legato alla setta della Chiesa di Gesù Shincheonji, e 26 alla vicina provincia di Nord Gyeongsang, secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention. I test a livello nazionale in corso sono 32.422, mentre sono 61.037 quelli finora risultati negativi.

Le chiese cattoliche sono rimaste chiuse per la domenica. Niente messa, quindi, per i sei milioni di fedeli del Paese asiatico. Anche le principali chiese protestanti hanno chiuso i portoni, e i buddisti hanno annullato tutte le loro funzioni.



Corea del nord, 7 mila persone sotto osservazione

La Corea del Nord ha annunciato che altre 3.900 sono state messe sotto osservazioni per sintomi simili a quelli del coronavirus, portando a 7 mila il totale di casi monitorati. Lo ha riferito il Rodong, principale quotidiano di Pyongyang. Il regime comunista non ha ancora fornito notizie se vi siano contagiati nel Paese. In particolare, 2.420 persone sono sotto osservazione nella provincia occidentale di Pyongan del Sud e altri 1.500 in quella di Gangwon sulla costa sud-orientale.

Chiuso valico di frontiera Afghanistan-Pakistan

Il confine tra Afghanistan e Pakistan sarà bloccato, da lunedì, al passaggio di Chaman per l'emergenza coronavirus. Secondo quanto annunciato "il valico pakistano-afghano di Chaman-Spinboldak sarà chiuso da lunedì 2 marzo, per un periodo iniziale di sette giorni al fine di prevenire la diffusione del coronavirus su entrambi i lati del valico". Il confine pakistano con l'Afghanistan all'incrocio di Torkham che collega la sua provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa con la provincia afgana di Nangrahar rimarrà aperto. Finora il Pakistan ha segnalato quattro casi di coronavirus, tutti provenienti dall'Iran. In seguito all'emergenza coronavirus in Iran, il Pakistan ha anche chiuso il confine con l'Iran per diversi giorni.

Iran: altri 11 morti, il totale sale a 54

L'Iran ha annunciato altri 11 decessi per il coronavirus, sottolineando che il totale complessivo delle vittime nel Paese è salito così a 54 casi.

Crollano le borse del Golfo, Riad perde il 3%

L'impatto del coronavirus fa crollare le borse del Golfo. All'apertura dei mercati stamani,la Borsa di Riad, la più grande della regione, ha perso oltre il 3%, la Borsa del Kuwait è crollata di oltre il 9% e quella di Dubai è precipitata del 4,8% mentre quella di Abu Dhabi è scesa del 3,8%. I mercati azionari risentono delle conseguenze destabilizzanti del coronavirus sull'economia mondiale e sui prezzi del petrolio in caduta libera.

Primo decesso in Australia, era sulla Diamond Princess

Primo morto di coronavirus in Australia. Si tratta di un uomo anziano di Perth che si trovava a bordo della nave da crociera Diamond Princess, messa in quarantena nel porto di Yokohama. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie australiane riprese dai media internazionali. Anche la moglie di 79 anni è tra i 25 casi confermati di coronavirus in Australia.

Secondo caso in Brasile, era stato in Italia

Secondo caso in Brasile. Il contagiato era stato in Italia e aveva viaggiato da Milano a San Paolo lo scorso 27 febbraio, hanno tenuto a precisare le autorità sanitarie del Brasile, escludendo per ora "la circolazione del virus nel Paese".

Quarto caso in Messico

Quarto caso di coronavirus in Messico. Lo hanno reso noto le autorià messicane, segnalando di aver avuto notizia di possibili restrizioni al transito alla frontiera con gli Usa.

Quarto caso in California, totale Usa sale a 70

Quarto caso in California, che porta il totale dei contagiati confermati negli Stati Uniti a quota 70. L'ultimo contagio, secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie dello Stato, riguarda una donna adulta che era entrata in contatto con un altro malato. La donna non è stata ricoverata: si trova in isolamento nella sua abitazione.

I numeri Stato per Stato

Cina: 2.870 vittime e China e 79mila positivi prevalentemente nella provincia dell'Hubei

Hong Kong: 94 casi e due morti

Macao: 10 casi

Corea del Sud: 3.736 casi, 18 morti

Italia: 1.128 positivi, 29 vittime

Giappone: 951 casi, inclusi quelli della Diamond Princess, e 12 morti

Iran: 54 morti e 978 contagiati

Singapore: 102 positivi

Francia: oltre 100 casi e due morti

Germany: 66 positivi

Stati Uniti: 70 positivi e un morto

Spagna: 46 casi

Kuwait: 45 casi

Thailandia: 42 positivi e una vittima

Taiwan: 39 casi, un morto

Bahrain: 38 casi

Malaysia: 29 positivi

Australia: 22 casi e una vittima

Regno Unito: 23 positivi e una vittima

Emirati Arabi: 21 positivi

Canada: 20 casi

Vietnam: 16

Norvegia: 15

Iraq: 13 positivi

Svezia: 13 casi

Svizzera: 10

Grecia: 7

Libano: 7

Paesi Bassi: 7 positivi

Croazia: 7

Oman: 6 casi

Austria: 5 casi

Israele: 5 positivi

Russia: 5 positivi

Messico: 4

Pakistan: 4 positivi

Finlandia: 3 casi

India: 3 casi

Filippine: 3 positivi

Romania: 3

Brasile: 2

Danimarca: 2

Algeria: 1

Afghanistan: 1

Armenia 1

Azerbaijan: 1

Belarus: 1

Belgium: 2

Cambogia: 1

Ecuador: 1

Egitto: 1 caso

Estonia: 1

Islanda: 1 positivo

Irlanda: 1 caso

Lituania: 1 caso

Monaco: 1

Nepal: 1

Nuova Zelanda: 1

Nigeria: 1

Nord Macedonia: 1

Qatar: 1

San Marino: 1 caso

Sri Lanka: 1 positivo