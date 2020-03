L'infezione è estesa ormai a 65 Paesi Coronavirus, superati i tremila morti nel mondo. Primo contagio a New York In Corea del Sud altri 476 contagiati.

Le morti nel mondo causate dal nuovo coronavirus hanno superato le 3.000 unità, fino a raggiungere quota 3.038, con l'infezione estesa ormai a 65 Paesi: il dato è maturato ufficialmente con i 42 decessi emersi dagli aggiornamenti forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese, che hanno portato il totale in Cina a 2.912.



E nello Hubei, "Il numero di casi confermati di Covid-19 nella provincia di Hubei, in Cina, è aumentato per due giorni consecutivi dopo un periodo di declino. L'Oms sta monitorando la situazione e sta lavorando per comprenderne il possibile significato".



Indonesia: primi 2 casi

L'Indonesia riferisce dei suoi due primi casi confermati dicoronavirus. Una donna di 64 anni e sua figlia di 31 sono risultate positive ai test in un ospedale di Giacarta. Le due donne sarebbero state in contatto con un cittadino giapponese di ritorno dalla Malesia.



Giappone, sbarca comandante

Il comandante italiano Arma è sbarcato per ultimo dalla Diamond in Giappone.



Usa, primo caso a New York

Negli Usa si registra il secondo decesso nello stato di Washington e il primo caso a New York.



Contagiati Luis Sepúlveda e la moglie.

Luis Sepúlveda e la moglie Carmen Yáñez sono risultati positivi al test del coronavirus. Lo scrittore cileno, residente in Spagna, e la moglie hanno presentato i primi sintomi due giorni dopo il rientro da un festival letterario a Póvoa de Varzim, in Portogallo. Il contagio è stato confermato dalle autorità sanitarie delle Asturie, che con Sepúlveda adesso registrano il loro primo caso di coronavirus. Sepúlveda e la moglie erano stati in Portogallo dal 18 al 23 febbraio ed i primi sintomi erano comparsi il 25, ma al momento non ci sono informazioni per stabilire se la malattia sia stata contratta in Portogallo, spiega Pubblico. Entrambi sono stati trasferiti al Central university hospital of Asturias, a Oviedo, in isolamento



Chiuso a Parigi il museo del Louvre

Il Louvre non ha aperto stamattina a causa del coronavirus. I dipendenti del museo parigino si sono riuniti in assemblea, preoccupati per il rischio di contagio, legato alla presenza di visitatori provenienti dai focolai della malattia. Ieri, nel Consiglio dei ministri straordinario, il governo francese ha deciso di vietare eventi pubblici con più di 5.000 persone. I musei non sono considerati luoghi a rischio, ma le numerose eccezioni previste dalle autorità hanno alimentato i dubbi dei francesi. Se la mezza maratona di Parigi, prevista per oggi, è stata annullata, molte partite di campionato sono invece state confermate. La chiusura del Louvre ha colto di sorpresa i turisti che avevano previsto di visitarlo oggi. Per questo davanti all'entrata, posta sotto la piramide di vetro, si sono formate lunghe code.