La pandemia nel mondo Coronavirus: superati i tre milioni di casi nel mondo Aumentano i contagi in Africa. Scontro negli Usa: lo Stato di New York ha finito i soldi

Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha oltrepassato quota tre milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Il quadro globale della progressione del virus fornito dall'università americana indica 3.003.303 contagi, mentre il numero dei decessi è 208.128.Sono oltre 31.000 i casi totali di coronavirus registrati in Africa. Lo riferisce l'ufficio africano dell'Oms. Negli ultimi 11 giorni sono stati rilevati 21.000 nuovi casi, una media di 600 nuovi contagi al giorno. Levittime finora riportate sono 1.400.Scendono per il secondo giorno consecutivo sotto quota 100 i casi di contagi di coronavirus a Tokyo. Lo comunica il governo metropolitano della capitale, dopo aver riscontrato 39 nuove infezioni nella giornata di lunedì e 72 domenica: non succedeva da due settimane. Il vice presidente della Associazione medica giapponese, Inokuchi Masataka, ha detto che malgrado ci siano segnali che la strategia del governo possa dare frutti, non si può dire che la tendenza al ribasso delle morti possa essere confermata. "Le azioni e le scelte che le persone faranno durante la settimana della Golden Week, a inizio maggio, avranno un impatto significativo sulla attuale situazione", ha aggiunto Inokuchi. Il periodo coincide con una lunga vacanza che comprende tre giorni di festività nazionale. A Tokyo un totale di 3.947 infezioni sono state confermate, mentre a livello nazionale i casi si assestano a 13.440 con 372 morti.Lo Stato di New York ha finito i soldi e non può pagare i sussidi di disoccupazione, il cui numero di richieste è fortemente aumentato a causa del coronavirus. Lo ha detto il governatore Andrew Cuomo, in conferenza stampa: "Il governo federale deve fornirci i fondi, perché non abbiamo soldi". "Siamo senza soldi, ora. Abbiamo un deficit di 10-15 miliardi di dollari", ha aggiunto. Venerdì, lo Stato di New York ha versato 3,1 miliardi di dollari in sussidi. Nel piano federale di aiuti da 480 miliardi di dollari promulgato la scorsa settimana, non sono stati compresi fondi per i governi statali a causa dell'opposizione dei repubblicani. Oggi Trump ha scritto su Twitter: "Perché la gente e i contribuenti americani dovrebbero salvare Stati e città gestiti male (come l'Illinois, per esempio), in tutti i casi guidati dai democratici, quando la maggior parte degli altri Stati non sta cercando aiuto? Sono disposto a parlare di tutto, sto solo chiedendo". "Se volete un'analisi su chi dà e chi prende, noi siamo i numeri uno nel dare. Nessuno mette più soldi [nel governo federale] dello Stato di New York. Chi prende? Il Kentucky", ha detto Cuomo, in continua polemica con il leader della maggioranza repubblicana in Senato, Mitch McConnell, rappresentante del Kentucky. Cuomo, nei giorni scorsi, vista la contrarietà di McConnell a "salvare" uno Stato democratico con i soldi federali, aveva detto che "lo Stato di New York mette 116 miliardi di dollari [nel budget federale] in più di quanti ne prenda", mentre il Kentucky "prende 148 miliardi in più di quanti ne metta [...] e ora non meritiamo aiuto perché i 15.000 morti qui erano quasi tutti democratici?".