​Coronavirus, Brussels Airlines sospende tutti i voli Per un mese, dal 21 marzo al 19 aprile incluso

La compagnia aerea belga Brussels Airlines sospende tutti i voli per un mese, dal 21 marzo al 19 aprile incluso, a causa della crisi provocata dall'epidemia di Coronavirus. "La programmazione dei voli sarà gradualmente diminuita nel corso della settimana per raggiungere la sospensione temporanea di tutti i voli entro sabato", annuncia la compagnia in un comunicato.Il salvataggio dell'industria aerea costerà fino a 200 miliardi dollari. Lo afferma la Iata (International Air Transport Association), secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg , prevedendo una ristrutturazione e un consolidamento dell'industria aerea.