Mercati Corre il titolo Fca, borse europee positive

di Michela Coricelli Aperture positive per le borse europee, in attesa di qualche spunto che potrebbe arrivare da un intervento di Mario Draghi - numero uno della Bce - ad un convegno a Francoforte.Milano guadagna lo 0,28%, Londra lo 0,23%, Francoforte lo 0,18% e Parigi lo 0,12%.A Piazza Affari corre il titolo Fca (+2,66%), dopo le indiscrezioni riportate dal Financial Times: Renault punterebbe a riavviare entro un anno i colloqui con Nissan per arrivare a una fusione, e poi acquistare un altro gruppo. Fca sarebbe uno dei bersagli preferiti, secondo il quotidiano britannico.Le chiusure delle borse asiatiche intanto sono state contrastate. Tokyo debole a -0,23%, Shanghai in rialzo a +0,85% e Hong Kong a +0,56%.L'euro resta debole e si scambia a 1,1271 contro il dollaro.