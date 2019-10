Serie A, posticipo nona giornata La Lazio sbanca Firenze nel finale (1-2): decisivo Immobile Partita bella e divertente al 'Franchi': apre Correa, pari immediato di Chiesa, all'89' l'attaccante biancoceleste firma di testa il gol partita. Squadra di Inzaghi al sesto posto, viola fermi in nona piazza

Si chiude dopo sei turni la striscia di imbattibilità della Fiorentina, sconfitta in zona Cesarini dalla Lazio al ‘Franchi’ (1-2). I biancocelesti salgono al sesto posto in compagnia del Cagliari, nona piazza per i viola di Montella (assieme al Bologna).Ritmi alti in un primo tempo divertente e ben giocato dalle due squadre. Il primo tentativo, dal limite, è di Castrovilli (4’): palla di poco a lato. Risponde Luis Alberto (9’): Dragowski blocca a terra. Al 14’ dubbio contatto in area Caceres-Lazzari: Guida lascia proseguire. Un minuto dopo, ci prova Chiesa col mancino: Strakosha non trema. Al 22’ biancocelesti avanti: Correa raccoglie il filtrante di Immobile, si beve Dragowski e insacca. Il gol, inizialmente annullato per un fuorigioco dell’argentino (che non c’è), viene concesso da Guida su segnalazione del Var che conferma la regolarità dell’azione. Doppio giro di lancette e i viola potrebbero sprofondare, ma una super parata di piede di Dragowski sullo stesso Correa evita lo 0-2. Dal possibile raddoppio degli ospiti, ecco invece il pari della Fiorentina (27’): percussione di Ribery sulla sinistra e palla dentro per Chiesa che anticipa netto Radu e fa centro sul primo palo.Ripresa. Vale come un gol, al 54’, il fondamentale anticipo in scivolata di Lulic su Lirola, pronto a colpire dopo un perfetto cross basso di Dalbert. Il capitano della Lazio cerca poi la rete con una gran botta dal limite: Dragowski respinge coi pugni (60’). Al 65’ è la volta di Ribery, che però ‘chiude’ troppo la conclusione di destro. Senza fortuna anche i tentativi di Luis Alberto (77’) e Castrovilli (80’).La partita sembra avviata al pari, ma all’89’ ecco il colpo di scena, con Immobile che firma di testa l’1-2 su cross di Jordan Lukaku. Molte proteste viola per un possibile fallo iniziale del belga su Sottil: lungo check di Guida col Var e alla fine gol assegnato. Ma non è finita perche nel recupero c’è ancora un’altra emozione, con il rigore concesso ai biancocelesti per una mani di Ranieri (secondo giallo ed espulsione) su tiro ravvicinato di Luis Alberto: dal dischetto va Caicedo, che però si fa ipnotizzare da Dragowski (97’).