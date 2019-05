Accuse verso pm romani Corruzione, si allarga l'inchiesta: indagato a Perugia pm Fava, avrebbe rivelato segreto a Palamara Contestati a Palamara viaggi e vacanze. Il pm Fava è indagato perché avrebbe rivelato un segreto d'ufficio al collega

Luca Palamara parla con un collega (foto d'archivio Ansa)

Viaggia tra Perugia e Roma l'indagine che ha portato la Guardia di Finanza a perquisire questa mattina l'abitazione e l'ufficio di piazzale Clodio del Pm Luca Palamara. A Palamara vengono contestati dal Pm di Perugia viaggi e soggiorni in albergo anche all'estero.



Nell'ambito dell'indagine che chiama in causa il pm di Roma Luca Palamara accusato di corruzione, risultano indagati dalla Procura di Perugia anche l'imprenditore Fabrizio Centofanti e gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore. I tre, secondo i magistrati umbri, sono accusati di aver "corrisposto varie e reiterate utilità a Palamara, all'epoca consigliere del Csm, consistenti in viaggi e vacanze (soggiorni presso svariati alberghi anche all'estero) a suo beneficio" come si legge nell'avviso di garanzia.



Dalla Procura di Perugia, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda le nomine dei vertici della Procura di Roma e che ha coinvolto, tra gli altri, l'ex presidente dell'Anm, risulta indagato per rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento Luigi Spina, togato di Unicost del Consiglio superiore della magistratura. ''Ho appreso dai giornali la notizia - afferma Spina in una nota - sono molto amareggiato di averlo dovuto apprendere prima dalla stampa che dall'autorità giudiziaria da cui poi ho avuto riscontro. Sono disponibile per ogni chiarimento".



Il pm Fava indagato a Perugia, rivelò segreto a Palamara

Il pm Stefano Rocco Fava, autore di un esposto al Csm contro l'ex procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone e contro l'aggiunto Paolo Ielo per presunte irregolarità nella gestione del fascicolo sull'avvocato Piero Amara, è indagato a Perugia per concorso nella rivelazione del segreto d'ufficio e per favoreggiamento personale nei confronti del collega a Roma, Luca Palamara, a sua volta indagato per corruzione.



Nell'avviso di garanzia ricevuto oggi, Fava è accusato di aver rivelato il 16 maggio scorso a Palamara, che lo sottoponeva a 'plurime e incalzanti sollecitazioni', che gli accertamenti condotti da Perugia erano partiti "dalle carte di credito dell'imprenditore di Fabrizio Centofanti e si erano estesi alle verifiche dei pernottamenti negli alberghi". In questo modo, Fava è sospettato di aver fornito anche "alcuni retroscena delle indagini".



Quanto all'ipotesi di favoreggiamento personale, Fava, nella "medesima comunicazione e conversazione" del 16 maggio scorso, consegnava a Palamara "alcuni atti e documenti allo stato non identificati, ed alcuni atti già allegati all'esposto inoltrato al Csm, asseritamente comprovanti i comportamenti non consoni del procuratore di Roma e di un procuratore aggiunto, anche in relazione alla conduzione e gestione del fascicolo 44630/16 (chiuso nel luglio 2018 con l'avviso di fine indagine notificato alle parti, ndr), e dal quale erano scaturite le investigazioni a carico dello stesso Palamara, in relazione a profili di mancata astensione dei predetti procuratori (circostanze allo Stato smentite dalla documentazione sin qui acquisita presso la procura della Repubblica di Roma)". In questo modo, gli inquirenti umbri ritengono che Fava abbia "aiutato Palamara ad eludere le investigazioni a suo carico".