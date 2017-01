Corso di sopravvivenza per militari USA in Estonia: sugli sci nell’acqua gelida del Baltico

Il battaglione di ricognitori estoni sta addestrando 40 militari USA del 503esimo reggimento della 173esima divisione aviotrasportata alla guerra invernale. L’istruttore estone, capitano Kaido Kivistik, ha raccontato che prima c’è stato il corso sciistico, alla fine del quale ogni militare a stelle e strisce doveva lanciarsi con gli sci ai piedi e l'equipaggiamento completo in un buco aperto nelle gelide acque del Baltico.Secondo gli istruttori estoni, molti militari statunitensi hanno visto la neve per la prima volta in questa occasione.