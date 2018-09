Fondazione Teatro della Toscana Corso gratuito per attori "Orazio Costa": al via un nuovo biennio La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 26 settembre alle ore 24. Le audizioni avranno luogo a partire da giovedì 4 ottobre

Condividi

Al via il nuovo biennio del corso di formazione gratuito Corso Attori “Orazio Costa” promosso dal Centro di Avviamento all’Espressione all’interno della Fondazione Teatro della Toscana per tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano tra i 18 e i 28 anni, che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente, che abbiano un’ottima conoscenza della lingua italiana.Sabato 29 settembre al Teatro della Pergola di Firenze si terrà l’incontro conoscitivo tra tutti i candidati che avranno sottoscritto la domanda di partecipazione nei termini e alcuni insegnanti del Corso.Le audizioni avranno luogo a partire da giovedì 4 ottobre.Per iscriversi alla selezione bisogna seguire esclusivamente la procedura online al link Domanda di partecipazione Corso Attori "Orazio Costa" 2018/2020 - Teatro della Toscana. La richiesta dovrà pervenire entro il 26 settembre alle ore 24.