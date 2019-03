Corteo degli anarchici a Torino: città blindata Quattro persone sono state arrestate durante i servizi preventivi e di controllo. Trovate bombe carta e fumogeni

Tafferugli si sono verificati pochi minuti fa a Torino, dove si prepara il corteo degli anarchici, il cui concentramento è annunciato questo pomeriggio alle 15 in piazza Carlo Felice. Intanto, le strade città della città sono presidiate dalle forze dell'ordineQuattro persone sono state arrestate durante i servizi preventivi e di controllo predisposti dal questore Francesco Messina, in occasione della manifestazione anarchica che si terrà oggi in città.Ieri sera personale della Digos ha controllato 4 persone provenienti dal Veneto al casello di Rondissone: nell'auto avevano 7 bombe carta, 3 maschere antigas munite di filtro, 5 fumogeni, un coltello, guanti, passamontagna; collirio e riopan, utilizzati per alleviare gli effetti dei lacrimogeni.I quattro, fra i 23 e i 29 anni, sono stati arrestati per detenzione e il porto di armi o materiale esplodente.Inoltre, personale della Polfer ha controllato, vicino a Novi ligure, su un treno diretto a Torino, un cittadino italiano di 39 anni. Nei bagagli dell'uomo, appartenente a un centro sociale del Cremonese, i poliziotti hanno scoperto una pinza multiuso con lama di 5 centimetri, un tirapugni in ferro, due caschi di colore nero, una maschera antigas con filtro, due ginocchiere, un passamontagna e altri indumenti di colore nero. L'uomo è stato denunciato per la violazione delle norme sulle armi. Nei confronti degli arrestati e dell'indagato è stato disposto il foglio di via dal capoluogo piemontese."Blocchiamo la città" è la promessa degli anarchici. Torino sarà attraversata da una vasta manifestazione antagonista: da cinque punti diversi partiranno altrettanti cortei che si riuniranno davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova per dare vita a una sfilata più massiccia. Sono attese diverse migliaia di persone."Auspico che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti e che i toni rimangano quelli di un confronto civile", dice il prefetto, Claudio Palomba.Quello di oggi è il momento culminante di una mobilitazione in corso ormai dal 7 febbraio, giorno dello sgombero da parte delle forze dell'ordine di un ex asilo occupato da 25 anni da attivisti anarchici.Il 9 febbraio la protesta si sfogò in un primo corteo che mise la città a ferro e fuoco. Da allora ci sono stati arresti, scarcerazioni, denunce, dimostrazioni contro la sindaca Chiara Appendino, parapiglia, tensioni, polemiche politiche.Il 26 marzo gli anarchici si sono insediati in un altro stabile dismesso, una ex scuola intitolata a Salvo D'Acquisto, nel quartiere Barriera di Milano, e lo hanno trasformato in un nuovo punto di ritrovo.Ieri c'è stata una "passeggiata" contro la 'Biennale Democrazia', un ciclo di mostre, convegni e dibattiti bollato dagli antagonisti come "chiacchiere e distintivo". Vi hanno preso parte un centinaio di militanti."La manifestazione di sabato sarà complessa - avvertiva il questore Francesco Messina qualche giorno fa - anche se abbiamo il know-how per affrontarla. Non è escluso che i torinesi possano avere qualche disagio".Il Comune, vista anche la concomitanza degli eventi della 'Biennale' e della partita della Juventus, ha invitato i cittadini a servirsi dei mezzi pubblici per andare in centro. Per garantire maggiore flessibilità in caso di blocchi stradali i tram saranno rimpiazzati con degli autobus; alcuni servizi turistici verranno soppressi.