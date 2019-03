Corteo degli anarchici a Torino, questore: neutralizzato 'blocco nero' Trovate bombe carta e fumogeni

Condividi

Le circa duecento persone che ieri a Torino sono stati bloccate dalla polizia in via Aosta prima che potessero unirsi ai cortei anarchici erano "pericolosissimi componenti del cosiddetto blocco nero, l'ala più violenta della galassia anarco-insurrezionalista internazionale". Lo ha detto il questore, Francesco Messina, che ha spiegato come il gruppo fosse in possesso di "un vero e proprio arsenale" con cui scatenare "un'opera di devastazione".Il corteo, organizzato con diversi punti di ritrovo sparsi nella città, in largo Saluzzo, piazza Benefica, Campus Einaudi, parco del Valentino e piazza della Repubblica, ha visto la partecipazione di circa un migliaio di persone. La protesta si è svolta in modo pacifico ma ha comunque 'paralizzato' il capoluogo piemontese nel pomeriggio di sabato dove sono stati bloccati tram e chiusi i dehors dei locali. La manifestazione ha visto un ingente schieramento da parte delle forze dell'ordine tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, con rinforzi da altre regioni. In tutto sono state arrestate 4 persone e 9 sono invece state denunciate.In particolare, già nella serata di venerdì sono state arrestate 4 persone, tra i 24 e i 29 anni, per detenzione e porto di armi o materiale esplodente nel corso di alcuni controlli predisposti dal questore di Torino, Francesco Messina. I quattro, in viaggio dal Veneto, sono stati bloccati in auto da personale Digos vicino al casello di Rondissone (Torino) con a bordo bombe carta, maschere antigas e fumogeni. Durante la mattinata la Polfer vicino a Novi Ligure (Alessandria), su un treno diretto a Torino, ha denunciato un 39enne, che faceva parte di un centro sociale del Cremonese, per violazione delle norme sulle armi. Nei suoi bagagli tra le altre cose è stata trovata una pinza multiuso con lama di 5 centimetri e un tirapugni in ferro. Nei confronti dei cinque, dal questore della città, Francesco Messina, è stato adottato il provvedimento del foglio di via dal capoluogo piemontese.Dietro alla protesta non solo le lotte contro lo sgombero dell'Asilo occupato di via Alessandria, nel quartiere Aurora, avvenuto a inizio febbraio fa, ma anche temi come il sostegno ai migranti e contro la stretta della politiche nazionali sulla immigrazione. In particolare, uno spezzone del corteo, partito dalla nuova scuola occupata di via Tollegno 83, è rimasto bloccato per ore da uno schieramento di forze dell'ordine in via Aosta angolo corso Novara. Non si sono comunque registrati tafferugli.