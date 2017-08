Cortina, cameriera di colore in abito tradizionale: turista stronca il ristorante su Tripadvisor Allibiti i gestori del locale, per il portale di viaggi si tratta invece di una recensione regolare

"Il ristorante? Un posto incantevole, ma sinceramente non ho apprezzato che a servire, con un costume ampezzano, fosse una persona di colore". E' la critica che un utente di Tripadvisor residente a La Spezia ha postato dopo aver cenato a fine agosto al ristorante El Brite de Larieto di Cortina d'Ampezzo. Quando i giovani proprietari del locale, Ludovica e Riccardo Gaspari, datori di lavoro della giovane, che ha 26 anni, originaria della Guinea Bissau e vive e lavora a Verona da diversi anni, hanno visto la recensione non hanno creduto ai loro occhi e hanno sottoposto il commento al giudizio dei gestori del portale, sottolineando il pregiudizio e l'incitamento all'odio che vi erano contenuti.Immediata, come riporta il Corriere del Veneto, la risposta di Tripadvisor: "la recensione rispetta le nostre linee guida. La nostra community globale e multiculturale". La spiegazione data dal portale sottolinea che "proprio perch si tratta di un contesto unico e diversificato, certi modi di dire, termini in gergo o frasi che possono essere considerate ingiuriose per qualcuno, possono non esserlo per altri"."Questo ragionamento assurdo - dice Ludovica Gaspari - tutto il personale veste un costume ampezzano e non ho intenzione di farlo cambiare ad una mia cameriera solo perch di colore. Perch se si tratta di una ragazza africana deve dare fastidio?". Il ristorante, sottolinea, "ha sempre avuto personale di nazionalit diversa: per noi conta la professionalit e la bravura, non il colore della pelle".