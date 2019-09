Preso a calci a 3 anni Cosenza, identificata e denunciata la coppia che ha aggredito un bimbo marocchino I due giovani sono accusati di lesioni personali aggravate

Sono stati individuati gli autori dell'aggressione a un bambino marocchino di tre anni avvenuta nei giorni scorsi a Cosenza. Il piccolo, che si era avvicinato a una neonata trasportata in una carrozzina da una giovane coppia, era stato aggredito prima dalla donna e poi dall'uomo, che lo ha preso a calci provocandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.Dalla visione dei filmati delle videocamere di sorveglianza gli agenti della Questura di Cosenza sono riusciti a individuare le persone presenti e grazie alle loro testimonianze identificare una 22enne e un 24enne come autori dell'aggressione. I due sono stati denunciati per lesioni personali aggravate.