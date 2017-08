Si cercano tre anziani Cosenza, incendio in appartamento del centro. Si temono vittime

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in un appartamento di uno stabile di via Telesio, nel centro storico di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno quasi ultimato le operazioni di spegnimento. Si teme per la sorte di tre persone che abiterebbero nell'appartamento. Al momento, però, non ci sono notizie ufficiali.I vigili del fuoco hanno iniziato la verifica all'interno dell'appartamento, l'incendio forse causato da una fuga di gas. Le operazioni, che vanno avanti anche con l'aiuto di cellule fotoelettriche, procedono comunque con molta cautela. Lo stabile è vecchio e c'è il rischio di crolli per le fiamme e l'acqua utilizzata per spegnerle. A parlare della presenza di tre persone che vivevano nell'appartamento sono stati alcuni vicini ed il fatto che non siano stati rintracciati fa temere per la loro sorte anche se al momento non ci sono conferme ufficiali di vittime.