Negli Stati Uniti Costretto a viaggiare nella cappelliera dell'aereo un cane muore su un volo United Airlines Il volo partito da Houston era diretto a New York. La proprietaria costretta a mettere il bulldog francese nella cappelliera nonostante avesse un contenitore a norma. La compagnia si scusa: "Tragico incidente"

Condividi

I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq — MaggieGremminger (@MaggieGrem) March 13, 2018

La United Airlines si è dovuta scusare dopo la morte di un cane. L'animale è morto perché la sua padrona è stata costretta da un assistente di volo a metterlo nella cappelliera sopra il suo posto, nonostante fosse trasportato in un contenitore a norma. L'episodio è avvenuto su un volo tra Houston e New York, delle durata di circa tre ore e mezza. "E' un tragico incidente che non sarebbe mai dovuto accadere", ha affermato la compagnia in un comunicato, presentando le sue "profonde condoglianze alla famiglia" per la morte del bulldog francese.La proprietaria del cane, Catalina Robledo, era entrata in aereo con i due figli (di cui uno neonato) e l'animale nel trasportino. Le è stato allora chiesto di piazzare il cane nella cappelliera, secondo la trentenne Maggie Gremminger, che era seduta alla fila dietro. "La proprietaria implorava di non metterlo al di sopra" - ha raccontato - "diceva 'Il mio cane è all'interno, è il mio cane”. In risposta il membro dell'equipaggio continuava a ripetere di farlo perché dove era stato collocato era un pericolo, si trattava di un'uscita di emergenza, ha raccontato la testimone. L’anno scorso, il vettore è stato denunciato dai proprietari di un coniglio gigante morto su uno dei suoi voli, e secondo un report del Dipartimento dei trasporti (Dot), United ha il maggior numero di animali deceduti nel 2017, con 18 morti e 13 feriti durante il trasporto.