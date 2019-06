Torino Asti, crac da 4 miliardi del gruppo Marenco: 51 persone denunciate Gli indagati sono accusati di bancarotta fraudolenta ai danni di 12 società del gruppo

Sono 51 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Torino e Asti, nel corso delle indagini sul fallimento delle società facenti capo a Marco Marenco, "re del gas" ed ex patron dello storico e prestigioso marchio di cappelli "Borsalino".Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di una colossale bancarotta fraudolenta - seconda in Italia solo a quella di "Parmalat" - ai danni di 12 aziende del gruppo, operanti nei settori dell'import-export di gas naturale e della produzione di energia elettrica. Nel corso dell'inchiesta sono stati anche sottoposti a sequestro preventivo beni per un valore complessivo pari a 107 milioni di euro.I provvedimenti sono giunti al termine di una complessa attività investigativa condotta congiuntamente dai Nuclei di Polizia economico-finanziaria di Torino e di Asti e coordinata dal Procuratore della Repubblica di Asti, Alberto Perduca, e dal Pubblico Ministero Luciano Tarditi.