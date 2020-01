Tunisia Craxi vent'anni dopo, ad Hammamet le iniziative per la ricorrenza della scomparsa L'ex presidente del Consiglio e leader socialista morì il 19 gennaio 2000

Stefania Craxi davanti alla tomba del padre (Ansa)

Hammamet, gennaio 2020: sono trascorsi venti anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, e la Fondazione che porta il nome del leader socialista si appresta a celebrare l'anniversario con una serie di iniziative che avranno inizio con la tre giorni, dal 17 al 19, in Tunisia, un Paese 'straniero, ma non estraneo' amava ripetere Craxi. Numerose le commemorazioni in occasione del ventennale della morte, che cade proprio il prossimo 19 gennaio.Lo rende noto un comunicato della Fondazione Craxi."Attese oltre 600 persone, tra i quali - viene ricordato - una trentina di parlamentari e molti amministratori, sindaci e delegazioni ufficiali. Venerdì 17, alle ore 18.30, il sindaco di Hammamet e l'amministrazione della cittadina accoglierà in Comune una delegazione della Fondazione Craxi allargata alle rappresentanze politiche ed istituzionali presenti ed alcune personalità"."Sabato 18, alle ore 10.30, verrà inaugurata nella Galleria ''In Art Hammamet'', presso la Medina, la mostra fotografica ''Craxi ambasciatore del Mondo'', un racconto attraverso le immagini che hanno scandito la lunga traiettoria internazionale craxiana, attraverso le diverse tappe percorse in seno al partito e all'Internazionale socialista, negli anni della presidenza del Consiglio e nelle vesti di Rappresentante del Segretario generale Onu". "Nel pomeriggio, alle ore 18.00, Messa in suffragio celebrata nella Chiesa cattolica di Hammamet, mentre in serata, alle ore 21.15, nella Sala ''Le Forum'' dell'Hotel Sol Azur verrà proiettato in anteprima internazionale il nuovo docufilm prodotto da Sky, ''Il caso Craxi. Una storia italiana''.Le iniziative organizzate dalla Fondazione Craxi avranno il loro culmine nella cerimonia di commemorazione che si terrà alle ore 10.30 di domenica 19 gennaio - giorno del ventennale della scomparsa - presso il cimitero cristiano di Hammamet, lì dove l'ex premier socialista riposa, in un recinto di terra che si affaccia sul mare, rivolto verso l'Italia"."Sarà molto nutrita - sottolinea la nota della Fondazione Craxi - la presenza di esponenti politici italiani: allo stato, ma si è in attesa di ulteriori conferme, è prevista la delegazione di Forza Italia, guidata dalle Capogruppo Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, è composta dai senatori Francesco Battistoni, Fiammetta Modena, Maria Rizzotti, Virginia Tiraboschi e dai deputati Simone Baldelli, Alessandro Battilocchio, Alessandro Cattaneo, Maria Tripodi. In rappresentanza dei gruppi parlamentari della Lega, saranno ad Hammamet il senatore Armando Siri e il deputato Massimo Garavaglia, per Italia Viva Davide Faraone mentre, a titolo personale, è prevista la presenza del senatore Gianni Pittella e di Umberto Del Basso De Caro, nonché la partecipazione degli onorevoli Alessandro Colucci e Renzo Tondo di tradizione socialista".Numerosi anche gli ex parlamentari e amministratori del garofano che renderanno omaggio alla memoria di Bettino Craxi: tra gli altri, Lucio Barani, Margherita Boniver, Stefano Caldoro, Fabrizio Cicchitto, Laura Fincato, Ugo Intini, Riccardo Nencini, Claudio Martelli, Nello Polese, Maurizio Sacconi, Giulio Santarelli, Claudio Signorile, Saverio Zavettieri. Si segnala, inoltre, la presenza del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, di Mario Barbi, Eugenio Bennato, Costantino Della Gherardesca, Enrica Giorgetti, Giancarlo Lehner, Stefano Pillitteri, Donato Robilotta, Fabrizio Rondolino, Andrée Ruth Shammah, Giampaolo Sodano, Luisa Todini, Carlo Tognoli".