I dati sono del 'Sole 24 Ore' Criminalità: classifica delle province dove calano e salgono i reati. Maglia nera Milano Salgono vertiginosamente le denunce per frodi informatiche, spaccio di droga ed estorsioni

Condividi

Sono 6.500 i reati denunciati in Italia ogni giorno, con un calo su base annuale del 2,4%. Ma ad esplodere sono le truffe e frodi informatiche circa 518 al giorno (+ 15%), le denunce per spaccio di stupefacenti, circa 76 con un +2,8% e sono 27 le denunce per estorsioni con un aumento del +17%.A scattare questa fotografia è la classifica pubblicata dal 'Sole 24 Ore' che analizza la situazione nelle 107 province del nostro paese.A guidare la classifica dei reati denunciati nel corso del 2018 è Milano, che con 7.017 denunce ogni 100 mila abitanti mantiene questa leadership poco lusinghiera, registrando però un calo (-5,2%) rispetto all'anno precedente, in linea con il trend nazionale. A seguire Rimini e provincia, con 6. 430 reati denunciati,, è Firenze, con 6.252 denunce e, questa volta, un aumento +9,5% rispetto a quelle depositate nel 2017.L'altra faccia della medaglia è quella dei territori meno esposti alla criminalità: in fondo alla classifica ci sono Oristano, ultima con 1.493 denunce registrate ogni 100mila abitanti, Pordenone (2.125) e Benevento (2.128). Province in cui il numero dei reati denunciati è basso e sta diminuendo progressivamente: se Pordenone e provincia hanno messo a segno un calo del 2,8%, in linea con la media nazionale, a Oristano e Benevento si è andati oltre con un -8,2% e un -10,9%.A Roma, sesta in classifica, va primato 'negativo' per produzione, traffico e spaccio droga , Milano, invece, continua a spiccare sul fronte dei furti, ed è prima davanti a Rimini, mentre la capitale, sesta nella classifica generale, va un altro primato ''negativo'', quello dei reati di produzione, traffico e spaccio di droga che sono aumentati del 10,9% rispetto a quanto registrato nel 2017. L'indice come ogni anno verrà utilizzato nella 'Qualità della vita 2019', la classifica che storicamente viene pubblicata a fine anno e che misura i livelli di benessere del territorio.Vibo Valentia per gli omicidi volontari, Napoli per gli scippi) e Barletta- Andria-Trani per le auto rubate. Sono alcuni dei record negativi che si incontrano passando in rassegna le classifiche per l'incidenza di denunce ogni 100 mila abitanti relative alle principali tipologie di reato, pubblicati dal 'Sole 24 Ore' che ha analizzato la situazione della criminalità nelle 107 province del nostro paese. Nelle province di Asti, Ravenna e Firenze crescono i furti nelle abitazioni, tanto da far salire queste città sul podio, osserva il quotidiano. In altre località la lotta al crimine o la maggiore predisposizione alla denuncia da parte dei cittadini fanno emergere particolari fenomeni illeciti: Foggia, ad esempio, è in testa per numero di estorsioni ogni 100mila abitanti, seguita da Novara e Milano. Più in generale, osserva il quotidiano, diversi primati negativi emergono delle grandi aree metropolitane: Milano figura tra le cinque peggiori province in nove tipologie di reati, quindi la metà di quelli considerati. È prima per numero totale di furti denunciati, oltre che in quelli negli esercizi commerciali e in quelli con destrezza (in salita del 10,1% sul 2017); è seconda, dietro Napoli, per scippi e rapine.