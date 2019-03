La sentenza all'Aja ha aumentato la pena Crimini di guerra ex Jugoslavia, Radovan Karadžić condannato all'ergastolo Karadžić fu arrestato a Belgrado nel 2008 al termine di una latitanza lunga e avventurosa condotta sotto falso nome e grazie a una catena di appoggi e protettori, e il processo a suo carico davanti ai giudici del Tpi cominciò nell'ottobre 2009

Radovan Karadžić è stato condannato al'ergastolo dal Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. Il leader serbo-bosniaco era ricorso in appello contro la precedente condanna a 40 anni, ma il tribunale ha aumentato la pena per i crimini commessi, tra cui il genocidio di Srebrenica.L'ex capo politico dei serbi di Bosnia era stato condannato in primo grado tre anni fa (il 24 marzo 2016) a 40 anni di reclusione per genocidio e crimini di guerra e contro l'umanità compiuti a Srebrenica, a Sarajevo e nel resto della Bosnia-Erzegovina - uccisioni, deportazioni, persecuzioni, torture - durante il conflitto armato del 1992-1995.A pronunciare la sentenza di appello sono stati i giudici del Meccanismo residuale internazionale per i Tribunali criminali, l'organismo che ha preso il posto del Tribunale penale internazionale per i crimini nella ex jugoslavia (Tpi), che lo scorso anno ha concluso ufficialmente la sua attività.Karadžić fu arrestato a Belgrado nel 2008 al termine di una latitanza lunga e avventurosa condotta sotto falso nome e grazie a una catena di appoggi e protettori, e il processo a suo carico davanti ai giudici del Tpi cominciò nell'ottobre 2009.All'Aja per assistere alla sentenza si è recata oggi una delegazione delle 'Madri di Srebrenica', una associazione che ha l'obiettivo di tenere vivo il ricordo degli ottomila musulmani massacrati nel luglio 1995 nella cittadina bosniaca dalle forze serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladić, anch'egli sotto processo all'Aja dove è stato condannato in primo grado all'ergastolo nel novembre 2017.