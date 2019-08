POLITICA

Crisi di governo Lombardi (M5s): "Esecutivo del Presidente? Anche con il Pd" "Siamo stati coerenti, ma non siamo fessi- afferma la capogruppo in regione Lazio in una intervista a Repubblica-. Se Salvini vuole subito il voto, deve capire che il Parlamento non è ai suoi ordini". E ancora: "Dopo aver governato con la Lega penso di poter andare d'accordo anche con Belzebù"

Governo, Conte a Salvini: "In Aula dovrà spiegare le ragioni della crisi" Salvini a Conte: "Subito in Parlamento, non c'è più una maggioranza". Si apre la crisi di governo Condividi "Sposo totalmente la linea di Grillo. Siamo stati coerenti, ma non siamo fessi. Se Salvini vuole subito il voto, deve capire che il Parlamento non è ai suoi ordini". La capogruppo in regione Lazio, dirigente storica del Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi in un'intervista a 'La Repubblica' apre a un governo istituzionale con chi ci sta. "La figura del capo politico ha fallito, serve una ledership corale", aggiunge l'esponente del M5S. Per Lombardi può nascere un governo istituzionale a partire dal taglio dei parlamentari "per fare, dopo quella riforma, la legge elettorale. Quando c'è la volontà politica ci vuole pochissimo tempo. Poi una manovra che sterilizzi le clausole di salvaguardia e metta il Paese al riparo dai mercati". Per quanto riguarda la mozione di sfiducia presentata dal Pd contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che il Pd chiede che sia calendarizzata prima di quella contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Lombardi spiega: "era già incardinata ed è giusto sia discussa subito. Solo una volontà politica maggioritaria nella capigruppo potrebbe invertire l'ordine, ma dovrebbero volerlo i 5 stelle. Sarebbe folle. Nonostante ci sia qualcuno che vorrebbe piegare legge, Parlamento e organi istituzionali alla sua smania di poltrone". Io, spiega Lombardi in riferimento al fatto che si tratti di una linea sostenuta anche dall'ex premier Matteo Renzi, "dopo aver governato con la Lega penso di poter andare d'accordo anche con Belzebù".

