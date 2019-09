Serie A, sesta giornata Pjanic-Ronaldo: la Juventus sbriga la pratica Spal (2-0) Match a senso unico allo Stadium: il bosniaco segna a fine primo tempo, il fuoriclasse portoghese raddoppia nella ripresa. Un super Berisha evita alla squadra di Semplici, mai pericolosa, un passivo peggiore

Condividi

Troppa Juve per la pur volenterosa Spal: una rete per tempo e gara senza storia all’Allianz Stadium (2-0) nel primo anticipo della sesta giornata.Subito chiara la trama del match, con i bianconeri che prendono il comando delle azioni e aumentano la pressione con il passare dei minuti. Ronaldo due volte minaccioso (8’ e 19’), appena larga la capocciata di Khedira su cross di Cuadrado (9’). Poi entra in scena Berisha, strepitoso in tuffo sul sinistro a giro di Dybala (34’) ma soprattutto di piede sul colpo di testa ravvicinato di Ramsey (43’). Il gol è nell’aria e arriva pochi secondi prima dell’intervallo (45’): a firmarlo Pjanic con un imparabile destro a uscire dal limite. Ospiti impalpabili davanti: due conclusioni di Petagna e Sala distanti dallo specchio e nulla più.Ripresa. Berisha è un muro sul tuffo aereo di Khedira (54’), al 68’ e 74’ si ripete negando la rete a CR7, ma a ruota il portoghese si prende la rivincita con la stoccata aerea del raddoppio su morbido cross di Dybala (78’). Buffon inoperoso, zero occasioni per la Spal. Nel recupero (94’), Cristiano Ronaldo vicinissimo al 3-0: Berisha ancora super.