"Cristiano Ronaldo ha dato la sua parola ad Agnelli". Per stampa spagnola CR7 è già della Juventus

Cristiano y sus representantes aseguran que existe un documento firmado que libera al futbolista por 100 millones, el Madrid insiste en que la cláusula de Cristiano Ronaldo es de 1.000 millones https://t.co/O2QcoGkqTR informa @Carpio_Marca — MARCA (@marca) 6 luglio 2018

Da giorni a Torino e non solo a Torino non si parla d'altro negli ambienti sportivi. Il passaggio di una leggenda del calcio come Cristiano Ronaldo in una delle squadre più blasonate d'Europa, la Juventus reduce da un ciclo da dominatrice nel campionato italiano. In attesa di una firma non ancora arrivata ci si affida ad assicurazioni verbali "pesanti". "Ronaldo ha dato la sua parola ad Andrea Agnelli", afferma il giornale iberico 'Marca' che questa mattina dà per fatto l'accordo tra l'attaccante portoghese e la Juventus."Cristiano Ronaldo ha dato la sua parola ad Andrea Agnelli". Così apre il quotidiano sportivo spagnolo Marca, che dà per sostanzialmente fatto l'accordo tra il fuoriclasse portoghese e la Juventus, con un 'sì' che vale come una firma.Secondo il quotidiano spagnolo decisivo per l'addio è stato l'atteggiamento del presidente dei 'blancos' Florentino Perez nel rapporto col campione portoghese; non una questione di soldi dunque ma di rapporti personali che si sono andati deteriorando nel tempo.La scelta di Torino invece sarebbe legata al calore che in più occasioni i tifosi bianconeri gli anno dimostrato, le ambizioni europee della Juventus, e il rispetto che il club ha dimostrato nei suoi confronti.Sempre secondo Marca, però il problema sarebbe nella clausola rescissoria. Non 100 milioni come dice Ronaldo ma un miliardo di euro, a quanto assicurano i dirigenti del Real Madrid. E qui allora l'affare si complica