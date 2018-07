Russia 2018 Mondiali: "Gloria all'Ucraina", e la Fifa indaga su Vida

La Fifa ha aperto un'inchiesta in merito alle parole pro-Ucraina pronunciate dal difensore croato Domagoj Vida dopo il successo ai rigori sulla Russia che ha proiettato la nazionale allenata da Zlatko Dalić in semifinale ai Mondiali.Il 29enne centrale del Besiktas, insiema all connazionale ed ex compagno della Dinamo Kiev, Ognen Vukojevic, ha registrato un videomessaggio al termine della gara di Sochi, postato su Facebook dal giornalista ucraino Andrey Shakhov, in cui Vida dice "Gloria all'Ucraina" (frase diventata uno slogan contro i nazionalisti russi in occasione dell'annessione della Crimea nel 2014) e poi "Questa vittoria è per la Dinamo e per l'Ucraina...vai Croazia!". Il video è divenuto virale in Russia, tanto che nel centro di Mosca si sono sentiti cori anti-Croazia. Vida ora rischia due giornate di squalifica.Vida ha poi precisato: "Rispetto la nazione russa. Era soltanto un gioco per i miei amici ucraini. Il calcio è fuori dalla politica. Non volevo dire nulla di male". Sull'argomento è intervenuto anche Andrey Pavelko, presidente della Federcalcio di Kiev: "Tutti i patrioti ucraini si sono sentiti un po' croati ieri sera". Dal canto suo, il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ammesso di aver tifato Russia nel quarto di finale di ieri sera. "Già prima della partita avevo detto che la Croazia ha una squadra migliore, ma ho tifato Russia e lo farei altre mille volte".La Fifa teme ogni possibile interferenza della politica: durante la fase a gironi dei Mondiali, per esempio, gli svizzeri di radice kosovara Xherdan Shaqiri e Granit Xhakar sono stati multati per aver festeggiato i gol della vittoria sulla Serbia in modo ritenuto provocatorio, col gesto dell'aquila, simbolo della "Grande Albania".