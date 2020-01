Si vota fino alle 19 Croazia, sfida Kitarovic-Milanovic al ballottaggio delle presidenziali L'ex premier socialdemocratico dato in lieve vantaggio

Si sono aperti alle ore 7 in Croazia i seggi per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. La sfida è tra la presidente uscente, la conservatrice Kolinda Grabar Kitarovic, e l'ex premier socialdemocratico, Zoran Milanovic. L'esito è molto incerto, si prevede una battaglia molto serrata all'ultimo voto.Stando agli ultimi sondaggi Milanovic, candidato del centrosinistra unito, è dato in lieve vantaggio con un 39,9% di consensi, contro il 38,8% di Kitarovic, che gode dell'appoggio dei conservatori del premier Andrej Plenkovic.Sono in totale 3,8 milioni gli aventi diritto al voto, dei quali quasi duecentomila fanno parte della diaspora croata. I quasi 6.500 seggi elettorali resteranno aperti fino alle 19, quando verranno diffusi gli exit poll.