Croazia: spari della polizia contro auto migranti, feriti due dodicenni Secondo un portavoce della polizia, il veicolo non si sarebbe fermato a un posto di blocco ed è stato aperto il fuoco. I due ragazzini non sarebbero in pericolo di vita e sono stati trasferiti in ospedale a Zara. A bordo dei furgoncino viaggiavano 29 migranti, di cui 15 bambini

Due ragazzini, uno afgano l'altro iracheno, sono stati gravemente feriti dai colpi sparati dalla polizia croata contro il veicolo su cui erano in viaggio. I ragazzi viaggiavano verso la frontiera con la Bosnia, insieme ad altri migranti. Ad un posto di blocco, secondo un portavoce della polizia, il veicolo non si sarebbe fermato ed è stato quindi aperto il fuoco. I due ragazzini non sarebbero in pericolo di vita e sono stati trasferiti in ospedale a Zara.A bordo dei furgoncino viaggiavano 29 migranti, di cui 15 bambini. Il conducente del van è fuggito in mezzo ai boschi ed è ancora ricercato. Il portavoce della polizia non ha fornito dettagli sul tipo di ferite riportate dai due bambini, limitandosi a dire appunto che sono stati "gravemente feriti" ma che sono "in condizioni stabili" in ospedale. Stando sempre al racconto del portavoce della polizia, il veicolo ha oltrepassato illegalmente la frontiera e si è rifiutato per due volte di rispettare le richieste degli agenti di fermarsi. "Il conducente si è lanciato sulla polizia" e "ha provato due volte a forzare il posto di blocco", ha dichiarato il portavoce.