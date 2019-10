Crocifisso in aula. Fioramonti: vespaio mediatico di polemiche

ITALIA

Fioramonti: "Crocifisso in aula? Scuola deve essere laica". Salvini: "Guai a chi lo tocca" Condividi "Io sono sgomento di fronte al vespaio mediatico di polemiche su questa questione. Non è all'ordine del giorno, né mio né del governo". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a Circo Massimo su Radio Capital, commentando la levata di scudi di fronte all'ipotesi di togliere il crocifisso dalle aule scolastiche.



"Non è assolutamente una priorità - ha affermato il ministro – non è lontanamente tra le cose che io mi sono immaginato di considerare. A una domanda insistente e precisa mi sono limitato a dire che io credo in una scuola laica e mi sarebbe piaciuto vedere la costituzione e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile sulle pareti. Invece di parlare del fatto che il ministero lavora per l'edilizia scolastica e per garantire la continuità didattica - ha concluso Fioramonti - si discute del crocifisso. Mi sembra davvero un segnale che questo paese ha bisogno di una ventata di novità e di un salto di maturità".



Quanto allo ius culturae - la proposta di dare la cittadinanza italiana ai figli dei migranti che completino un ciclo di studi - Fioramonti lo definisce un segno di civiltà: "Questi ragazzi sono italiani tanto quanto i miei figli"'.

