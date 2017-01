Mercati Crolla Fiat, Piazza Affari la peggiore

di Paolo Gila Le voci di un possibile coinvolgimento di Fiat Chrysler nello scandalo del dieselgate hanno scatenato un’ondata di vendite sul titolo che, dopo alcune sospensioni per eccesso di ribasso, ha chiuso con una flessione del 16% circa, trascinando al ribasso anche la controllante Exor (-9%).Questo fattore ha appesantito il clima a Piazza Affari, che ha manifestato in chiusura un brusco arretramento dell’1 e 69%.Si tratta del peggior andamento europeo, dal momento che Londra ha terminato la seduta pocosopra la parità, mentre Francoforte ha lasciato sul terreno poco più di un punto e Parigi mezzo punto.In evidenza alla Borsa milanese il titolo UBI, che ha guadagnato il 9,12% dopo la proposta di acquisizione delle tre banche di Chieti, Etruria e Marche. Unicredit ha perso invece l’1 e 75% nel giorno in cui l’assemblea dei soci ha approvato l’aumento di capitale da 13 miliardi di euro per ripatrimonializzare l’istituto.Prese di beneficio anche per Mediaset, calata del 4% circa dopo la forte crescita di ieri. Il contesto è debole anche a Wall Street, dove il Dow Jones e il Nasdaq cedono poco meno di un punto percentuale (intorno alle 18 ora italiana).Sul versante dei cambi l’euro incrocia il dollaro a 1,06 e 65.