Tragedia in Africa Crolla edificio, strage di bambini a Lagos, in Nigeria. Il governatore: "Quella scuola era abusiva" Il bilancio delle vittime è in continuo aggiornamento. "Più 40 "persone" sono state salvate", ha riferito Shina Tiamiyu, il direttore generale della protezione civile dello stato nigeriano

Sono almeno 13 i morti per il crollo di un edificio di tre piani che ospitava anche una scuola elementare ad Lagos. Lo riferisce un funzionario del governo statale, aggiungendo che gran parte delle vittime sono bambini che si trovavano in classe al momento del crollo.Sono state tratte in salvo decine di persone tra cui almeno 8 feriti, secondo quanto riferito dal portavoce della polizia, Baba Elkana. "Più 40 "persone" sono state salvate", ha riferito Shina Tiamiyu, il direttore generale della protezione civile dello stato nigeriano (Lagos State Emergency Management Agency) parlando all'Associated press.Sul posto uomini a torso nudo, alcuni scalzi, si sono offerti per aiutare a rimuovere le macerie. un portavoce della protezione civile nazionale, Sani Datti, ha riferito che responsabili dell'agenzia e di altre strutture di soccorso sono in azione."La scuola era stata allestita abusivamente": Lo scrive il sito di Sky News sintetizzando una dichiarazione del governatore dello stato di lagos, Akinwunmi Ambode sull'edificio crollato nella metropoli nigeriana. Il governatore, riferisce inoltre il sito di informazione nigeriano Premium Times, ha accusato il proprietario dell'edificio residenziale che, come altri nell'area, ha resistito a ordini di demolizione delle costruzioni pericolanti della zona.Il crollo avviene poche settimane dopo la rielezione del presidente Muhammdu Buhari per un secondo mandato fra i cui compiti c'e' anche quello di migliorare le inefficienti infrastrutture della nigeria, il piu' popoloso stato africano (oltre 190 milioni di persone)."Le infrastrutture della Nigeria sono generalmente la metà, per dimensione, rispetto alla media dei paesi dell'africa sub-sahariana e corrispondono solo a una frazione di quelle nelle economie emergenti", ha scritto il Fondo monetario internazionale. "La qualita' percepita delle infrastrutture e' bassa", ha sostenuto ancora il fondo.