Roma Roma, crolla una palazzina ad Acilia. Ipotesi fuga di gas

Crollo di una palazzina di due piani ad Acilia, in via Giacomo della Marca, zona Acilia-Dragoncello alla periferia di Roma. Una donna di 68 anni, con traumi da schiacciamento, ma cosciente, è stata trasportata dal 118 con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli. Sarebbe in codice rosso. In precedenza un uomo, anch'esso ferito, era stato estratto dalle macerie e portato in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia. "Sotto le macerie si sentono voci", riferiscono i soccorritori. Sarebbero ancora quattro le persone (di cui due minori) sotto le macerie della palazzina.Forse a causare il crollo una fuga di gas. La procura di Roma ha avviato un'inchiesta: il pm Mario Palazzi procede per disastro colposo.Sul posto, appena giunto l'allarme al 118, si sono recate tre ambulanze, una automedica, l'eliambulanza e i Vigili del fuoco.