Genova Crollo ponte, Bucci: "Gli sfollati potranno rientrare nelle loro case il 18 o il 19 ottobre" Avranno due ore di tempo per recuperare i propri effetti personali. "Se la situazione della struttura resterà stabile possibile anche un trasloco" ha detto il sindaco commissario Marco Bucci a margine di un'assemblea con gli sfollati. Riaperta intanto via 30 Giugno, la Valpolcevera 'respira'. Oggi anche la manifestazione "Riprendiamoci Genova"

"Ci sono ottime probabilità che già giovedì prossimo gli sfollati possano rientrare nelle loro case per ritirare i loro beni. Altrimenti le operazioni slitteranno al giorno successivo. Abbiamo predisposto un piano e attendiamo il via dalla commissione tecnica". Lo ha detto il sindaco commissario Marco Bucci a margine di un incontro con gli sfollati. "Sarà una operazione complessa, che durerà 15-20giorni. Andremo avanti fino a quanto tutti non saranno contenti", ha aggiunto.



Ciascun nucleo familiare sarà accompagnato da tre vigili del fuoco, due in casa e uno a terra. Per completare le operazioni avranno due ore di tempo. Potranno utilizzare un carrello mobile per il trasporto dei beni. "La priorità - ha detto Bucci - è sugli oggetti, ma sono decisioni personali. E' un ottimo piano, il comitato è soddisfatto. Si partirà dalle case esterne per poi avvicinarsi a quello sotto il ponte". Il piano prevede che ogni nucleo familiare abbia a disposizione 50 scatoloni "ma non è rigido". Riguardo alla possibilità che una famiglia possa recarsi più volte nell'appartamento, Bucci ha detto che "è possibile che ci siano anche un secondo e un terzo turno di rientro, ma se la situazione della struttura resterà stabile anche un trasloco".





Riaperta via 30 Giugno, la Valpolcevera 'respira'

Via le transenne e via 30 Giugno, arteria chiusa dopo il crollo del ponte Morandi, è stata riaperta a doppio senso di marcia. "Adesso - ha commentato il governatore e commissario per l'emergenza Giovanni Toti, che ha ricordato anche la riapertura della ferrovia del porto - le cose cambiano sensibilmente. E a breve, contiamo di far recuperare anche gli oggetti nelle case degli sfollati. Non è ancora la normalità" ma è un passo avanti per la Valpolcevera. Bucci ha sottolineato che "in meno di due mesi è stata ricollegata la Valpolcevera al centro città" e ha reso noto che "150 metri a monte e 150 a valle del ponte verranno installati due semafori di sicurezza in modo tale che se i sensori rileveranno oscillazioni dei monconi il traffico verrà interrotto in tempo reale". Adesso allo studio c'è un analogo bypass per ricollegare via Fillak ma, ha detto Bucci, "ci vorranno due mesi". Una volta tolte le transenne e aperta la strada sono passati alcuni motociclisti che hanno urlato "grazie" alle autorità.



Un migliaio in piazza per "Riprendiamoci Genova"

Il comitato degli sfollati di ponte Morandi ha aperto con il proprio striscione la manifestazione Riprendiamoci Genova organizzata dall'omonima associazione insieme a Emergente e a Che l'Inse. "Ogni manifestazione che ricorda la tragedia del ponte ci vedrà in piazza - ha detto Ennio Guerci, del Comitato degli sfollati - perché noi siamo parte della ferita anzi una delle parti più significative". Dopo la prima parte del corteo gli sfollati si sposteranno al teatro della Gioventù per l'assemblea pubblica con il sindaco-commissario Marco Bucci. In piazza della Vittoria sono attualmente radunate diverse centinaia di persone: come chiesto dagli organizzatori nessuna bandiera se non quella di SanGiorgio simbolo della città. Molti genovesi indossano la maglietta 'Genova nel cuore'. In piazza tra gli altri anche una delegazione del comitato 'Oltre il ponte' che ha organizzato la manifestazione di lunedì degli abitanti della Valpolcevera.

E' la seconda manifestazione di cittadini, dopo quella di lunedì scorso, promossa contro l'isolamento della Valpolcevera, che avviene a Genova dal 14 agosto scorso, giorno del crollo del ponte. Il corteo, durante il passaggio nella centralissima via XX Settembre affollata per lo shopping del sabato, è stato applaudito. Gli organizzatori hanno risposto gridando "Unitevi a noi". Sono circa mille le persone che manifestano.