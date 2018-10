Genova Crollo ponte Morandi, i primi sfollati rientrano nelle case della zona rossa Ad ogni famiglia, scortata dai Vigili del fuoco, vengono forniti 50 scatoloni da riempire con oggetti e beni

Sono cominciati con mezz'ora di ritardo, a causa del vento, i rientri degli sfollati di ponte Morandi. La commissione tecnica ha dato il via libera alle operazioni che sarebbero dovute partire alle 8.30, ma che sono slittate alle 9. La sospensione era stata decisa in via precauzionale a causa del forte vento che soffia su Genova. "E' stato uno stop precauzionale, ma il vento non influisce sulle rilevazioni dei sensori, né sulle gru che sono limitrofe alle abitazioni - ha spiegato il consigliere delegato alla protezione civile del Comune, Sergio Gambino - In giornata saranno effettuati tutti gli accessi previsti, l'ultimo è in programma alle 17 e si concluderà alle 19".Sono 24 le famiglie che oggi rientreranno nelle proprie abitazioni: si parte dai palazzi di via Porro più lontani dal ponte. Stanno rientrando in casa i residenti dei civici 5,6,11 e 16. Gli sfollati avranno tempo due ore e 50 scatoloni a disposizione per portar via quanto più possibile dalle proprie abitazioni. Potranno entrare due persone alla volta per nucleo familiare, accompagnati da due Vigili del fuoco.Fuori dagli stabili sono stati installati dei carrelli scorrevoli per aiutare nel trasporto degli oggetti che saranno poi depositati in un magazzino del comune dove i proprietari potranno ritirarli. Complessivamente il maxi trasloco costerà 1 milione di euro.