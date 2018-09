Lunghe code in Valpolcevera Crollo ponte, paralisi traffico a Genova. Conte: "Commissario chi garantirà la ricostruzione prima" Perquisizioni al Politecnico di Milano e al Cesi, la società che fece lo studio sullo stato del Morandi nel 2016. La Gdf sta acquisendo materiale informatico e cartaceo

Traffico paralizzato questa mattina nella Valpolcevera lungo la viabilità alternativa adottata dopo la caduta del ponte Morandi. Particolari rallentamenti sono stati registrati - anche in concomitanza con la riapertura delle scuole - lungo la strada che da Sestri Ponente va a Rivarolo attraversando Borzoli (per il tratto normalmente percorribile in una ventina di minuti occorre più di un'ora) e lungo quella che da Sestri Ponente va verso il centro città. Numerose aziende della Valpolcevera stanno studiando un'eventuale apertura anticipata degli uffici proprio per decongestionare il traffico tra le 7 e le 9. Al vaglio per alcuni anche la possibilità del telelavoro.Sono in corso perquisizioni da parte della guardia di finanza di Genova negli uffici del politecnico di Milano e del Cesi, la società che fece lo studio sullo stato del ponte Morandi nel 2016. Gli uomini delle fiamme gialle stanno acquisendo materiale cartaceo e informatico, ma anche le memorie dei telefonini e dei computer."Ho già detto" che la nomina del commissario per la ricostruzione del ponte di Genova "è previsto che sia entro 10 giorni dall'entrata in vigore" del decreto. E' quanto ha affermato Giuseppe Conte, parlando coi cronisti, al termine del suo intervento a un incontro dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Non abbiamo ancora un identikit preciso", ha continuato, sarà "colui che ci garantirà di realizzare il ponte quanto prima. Non ho fatto ancora il cronoprogramma esatto. Voglio stupirvi", ha aggiunto il presidente del Consiglio.Un "sistema di riqualificazione dell'area, di messa in sicurezza immediata senza demolire, con estrema flessibilità strutturale e dispositiva, oggi e nel futuro, mediante una 'macchina dell'abitare' che produce energia". Lo spiega l'architetto Stefano Giavazzi in un video pubblicato sul blog di Beppe GrilloAl centro della nuova proposta non c'è soltanto il 'passaggio autostradale', ma una 'macchina dell'abitare' che produce energia. L'intento prevede un modulo reticolare prefabbricato in acciaio, un cubo pre-assemblato che ingabbi la struttura esistente in maniera tale da non effettuare alcuna demolizione.