Toti: "Nessuna vittima, al più presto lo stato di emergenza" Crollo viadotto sulla A6, De Micheli: "Piano straordinario per la Liguria" Il ministro dell'Ambiente Costa: "È il momento di aprire i mille cantieri per la messa in sicurezza del territorio, il Parlamento approvi in fretta il piano". Il Comitato vittime del Ponte Morandi: "Il governo tuteli l'Italia". Il Po supera la soglia di criticità elevata. Ancora disagi nel Savonese e in Calabria. Mille isolati da valanghe in Valle d'Aosta. Como, esonda il lago

"Nessuna vittima per il crollo del viadotto sull'autostrada A6, travolto dalla frana. E' tornato il sereno in Liguria, ora rimbocchiamoci le maniche". Lo scrive questa mattina il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sui propri profili social. Si è lavorato incessantemente sul luogo della frana per cercare riscontri in merito alla segnalazione di un'auto che potrebbe essere precipitata a seguito del crollo di ieri pomeriggio . Fino ad ora non è stato trovato alcun riscontro. Ieri erano arrivati sul posto mezzi speciali da altre regioni, Piemonte e Toscana, oltre all'utilizzo di unità cinofile. Intanto, a Savona, la riunione con le autorità locali, lo stesso governatore Toti e la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. "Lo Stato di emergenza interverrà a più presto" ha detto il governatore ligure Giovanni Toti dopo la riunione in prefettura a Savona col ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli."La Regione Liguria ha ribadito la necessità di estendere al più presto lo stato di emergenza ai nuovi territori colpiti dal maltempo, tra cui evidentemente il crollo del viadotto, ma non solo perché moltissime strade sono interrotte" ha poi sottolineato il presidente della Regione Toti. "Immagino che tutto questo sarà affrontato nel prossimo Consiglio dei ministri - continua Toti -. La concessionaria autostradale sta esaminando il troncone rimasto dell'A6 nella possibilità di dare almeno una parziale riapertura alla tratta autostradale. Così come il presidente della provincia di Savona sta coordinando gli interventi per togliere la Val Bormida dall'isolamento. Queste sono le urgenze al momento"."I tecnici stanno controllando eventuali nuovi movimenti franosi e gli effetti sull'altro viadotto, che sarà riaperto naturalmente solo nella massima sicurezza". Lo ha detto il ministro per le Infrastruttura Paola De Micheli dopo un vertice in Prefettura a Savona con il governatore Giovanni Toti dopo il crollo del viadotto della autostrada. "Un minuto dopo essere usciti da questa emergenza, dobbiamo dare la massima disponibilità alla Liguria per un piano straordinario per la sicurezza delle infrastrutture, perché gli eventi degli ultimi anni ci parlano di fragilità conosciute ma anche sconosciute" ha aggiunto il ministro."Per pura casualità e per immensa fortuna non sono decedute altre persone innocenti, e non ci sono altri famigliari sprofondati nel dolore; i cittadini devono essere protetti. Vogliamo un impegno serio del nostro Governo e del Parlamento affinché il nostro Paese sia messo in sicurezza e ogni viaggio non diventi una roulette russa". Lo chiede al governo Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime del ponte Moranti. "Per noi ieri è stato come tornare indietro di 15 mesi e ci ha lasciati ancora una volta senza fiato" aggiunge."È il momento di aprire i mille cantieri per la messa in sicurezza del territorio, il Parlamento approvi in fretta il piano". A dirlo è il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, in un'intervista a "Il Messaggero", in cui torna a evidenziare "l'endemica fragilità dell'Italia: il 79% del territorio è a rischio per il dissesto idrogeologico. Nessuno,purtroppo, può dirsi al sicuro nel nostro Paese, per questo dobbiamo fare presto. Abbiamo lavorato a un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri e dalla Conferenza delle regioni all'unanimità e calendarizzato al Senato: con 'Cantiere Ambiente' riduciamo ulteriormente i tempi per l'apertura dei cantieri, ci affianchiamo ai comuni con una task force di tecnici, anticipiamo la spesa per la progettazione", sottolinea Costa. "Il Parlamento, però, deve sbrigarsi ad approvarlo, è importante"."Il pericolo di un'ulteriore colata di fango rende complesse le operazioni nell'alveo", sottolineano i vigili in un tweet. Occorre monitorare "non solo il degrado dai materiali" ma "anche i rischi geologici a cui sono soggetti", commenta il geologo Lorenzo Benedetto."Con la Germania in difficoltà,l'economia del Nord che rallenta e il Sud in recessione,chiediamo un'operazione anticiclica infrastrutturale che vale oltre 60 miliardi di risorse, tutte già stanziate. Serve avviare le opere, creare occupazione, collegare territori, includere persone. È la grande priorità del Paese da affrontare con un cronoprogramma chiaro e snellendo le procedure. Basta con i tempi biblici per aprire i cantieri". Così, in un'intervista a Repubblica, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia,secondo il quale con quelle risorse è possibile "risanare il territorio".Il Piemonte ha bisogno che il governo, invece di fare gli articoli sui giornali, faccia partire per davvero i cantieri. Non è un problema di soldi, ma di burocrazia, che investe innanzitutto il ministero dell'Ambiente. Il dramma principale è che oggi abbiamo i sindaci che non possono nemmeno pulire i fiumi". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.Critica la situazione dei fiumi in provincia di Pavia in seguito all'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Durante la scorsa notte il Ticino è esondato nel rione del Borgo Basso, a Pavia: l'acqua è salita per alcuni centimetri in via Milazzo, la strada che si affaccia sul fiume. Questa mattina gli operatori della Protezione Civile e gli addetti del Comune hanno aiutato i residenti della zona a uscire di casa.Una voragine di una decina di metri si è aperta questa sera sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra Asti e Villanova. Un'auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. Il terreno, secondo una prima ricostruzione, è sprofondato a causa della pioggia incessante che da giorni si sta abbattendo su tutto il Piemonte. L'autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Per chi attiva da Piacenza in direzione Torino l'uscita obbligatoria è ad Asti Ovest mentre per chi dal capoluogo piemontese è diretto verso Piacenza l'uscita obbligatoria è Villanova.Mille persone isolate in Valle d'Aosta a causa delle valanghe che hanno portato alla chiusura di alcune strade; fiumi osservati speciali in Piemonte mentre il Po allaga i Murazzi a Torino; ancora disagi nel Savonese, ma problemi anche a Roma, con diversi allagamenti anche sul litorale, ed in Calabria. Il maltempo imperversa ancora su diverse regioni e provoca numerosi problemi e disagiHa superato la soglia della criticità elevata, a Valle di Torino, la piena del fiume Po. Lo rende noto l'Aipo, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, secondo cui il colmo transiterà nel tratto piemontese per raggiungere Ponte Becca, nel Pavese, nell'arco delle prossime 24 ore. Livelli in crescita su tutta l'asta fluviale. Aipo raccomanda la massima prudenza in prossimità delle aree prospicienti i fiumi e delle golene, che potranno allagarsi.Sono circa mille le persone isolate ina causa delleche hanno portato alla chiusura di alcune strade regionali. Le situazioni più critiche nella valle del Lys, dove Gressoney-La-Trinité è isolata a causa delle slavine che incombono sulla regionale. In tutta la Regione, l'allerta meteo è arancione.Il lago di Como è esondato e l'acqua ha invaso la zona limitrofa a piazza Cavour. Lo rende noto il Comune di Como. Polizia locale, Protezione civile e settore Reti hanno provveduto a posizionare le passerelle pedonali per attraversare il lungolago e dei coni di sicurezza davanti alle caditoie del marciapiedi a lago. La diga foranea e la ex biglietteria sono state chiuse. Una squadra della Protezione civile sarà in piazza Cavour per monitorare al situazione. Sul lago, però, la pioggia continua a cadere e non accenna a smettere.