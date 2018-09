Colpo da 'Arancia meccanica' Cruenta rapina nel Chietino, malviventi tagliano il lobo dell'orecchio a una donna In quattro picchiano medico e consorte, illeso il figlio disabile

Condividi

Violenta rapina intorno alle 4 di questa notte in una villa del Chietino, a Carminiello di Lanciano. Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo cardiovascolare in pensione, fondatore dell' associazione Anffas, e la moglie Niva Bazzan. Alla donna i malviventi hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro. Illeso il figlio disabile.In quattro, incappucciati, dopo essere entrati in casa, hanno legato i coniugi e li hanno picchiati facendosi consegnare bancomat e carte di credito.I rapinatori hanno messo a soqquadro anche la stanza del figlio della coppia, ma non hanno toccato il ragazzo. Attorno alle 6 gli ostaggi sono riusciti a liberarsi e a dare l'allarme nella villa adiacente del fratello del medico.Nelle due ore in cui i coniugi sono rimasti in ostaggio nella loro casa, secondo quanto appreso da una prima ricostruzione, due dei quattro malviventi sono usciti per andare a prelevare al bancomat. Una volta che i quattro sono poi fuggiti, il medico è riuscito a liberarsi dalle fascette di plastica con cui era stato legato, e a liberare anche la moglie.Attualmente le due vittime sono sottoposte a cure sanitarie all'ospedale di Lanciano. Per le indagini sono giunti gli agenti della Squadra Mobile di Chieti e del commissariato di Lanciano.