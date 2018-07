Csm, Davigo primo eletto tra i togati

Condividi

Piercamillo Davigo sarà uno dei togati nel nuovo Csm.Per lui, leader di Autonomia&Indipendenza e presidente di sezione in Cassazione - secondo quanto emerge dallo spoglio terminato al Palazzaccio e relativo ai due togati che rappresenteranno in plenum i magistrati di legittimità - sono stati espressi 2.522 voti: un ampio distacco rispetto al secondo magistrato più votato, il consigliere di Cassazione Loredana Micciché (Magistratura Indipendente) che ha avuto 1.760 preferenze.Per le toghe di legittimità, dunque, entrano nel nuovo Csm Davigo e Micciché, mentre restano fuori i Pg di Cassazione Carmelo Celentano (Unicost) e Rita Sanlorenzo (Area), ex leader di Magistratura Democratica, che hanno ottenuto rispettivamente 1.714 e 1.528 voti. Il numero totale delle schede ammonta a 8.010: 328 quelle bianche, 156 le nulle.