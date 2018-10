L'intercettazione Cucchi. Carabiniere imputato durante un'intercettazione: "Magari morisse" Spunta un'intercettazione in cui uno dei carabinieri imputati auspica la morte di Stefano Cucchi

di Tiziana Di Giovannandrea La vicenda di Stefano Cucchi si arricchisce di nuovi risvolti. "Magari morisse, li m... sua", così un carabiniere si esprimeva nei confronti del giovane pestato parlando al telefono con il capoturno della Centrale Operativa del Comando Provinciale in una delle intercettazioni avvenute tra le 3 e le 7 del mattino del 16 ottobre del 2009, in pratica il mattino dopo l'arresto.A quanto pare, dagli atti depositati risulta che il carabiniere che sperava nella morte del geometra sarebbe Vincenzo Nicolardi che è imputato per calunnia nel processo davanti alla prima Corte d'Assise.In particolare il militare fa riferimento alle condizioni di salute di Cucchi che era stato arrestato da alcune ore e si trovava, in quel momento, nella stazione di Tor Sapienza."Mi ha chiamato Tor Sapienza - dice il capoturno della Centrale Operativa - lì c'è un detenuto dell'Appia, non so quando ce lo avete portato se stanotte o se ieri. E' detenuto in cella e all'ospedale non può andare per fatti suoi". Nicolardi, quindi, risponde: "E' da oggi pomeriggio che noi stiamo sbattendo con questo qua".