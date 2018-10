Cucchi, ci fu una chiamata dei Carabinieri al 118: un detenuto sta male Fu fatta dal piantone della caserma Tor Sapienza alle prime ore del 16 ottobre 2009: "Dice che ha attacchi di epilessia, ha tremori, non riesce a muoversi"

Condividi

"Abbiamo un detenuto che sta male, dice che ha attacchi di epilessia, ha tremori, non riesce a muoversi". Così un carabiniere della Stazione Tor Sapienza, in una telefonata al 118 alle prime ore del 16 ottobre 2009, parlava delle condizioni di Stefano Cucchi.

Cucchi si trovava in una camera di sicurezza della caserma e, secondo le indagini, era reduce dal pestaggio subito alla caserma Casilina.



L'operatore del 118 chiede a lmilitare, che è il piantone della stazione Tor Sapienza, se il detenuto è tranquillo. "Tranquillissimo -risponde il carabiniere- ha solo ste cose, fisicamente sta male di suo ma non ha i sintomi dell'epilessia". Poi fornisce i dati anagrafici: "è nato l'1-10-1978". L'operatore chiude dicendo che manderà un'ambulanza a via degli Armenti, sede della caserma diTor Sapienza. L'audio è stato depositato dal pm Giovanni Musarò al processo.