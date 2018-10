Roma Cucchi, la ministra Trenta incontra Ilaria: "In tanti dobbiamo chiedere scusa" "Chi ha sbagliato pagherà". All'incontro c'era anche il comandante dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri

​"Chi ha sbagliato paghera', e' quello che vogliamo tutti". Così la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, dopo aver incontrato Ilaria Cucchi.



"In tanti non hanno visto, chiedo scusa come Governo"

"Credo che dobbiamo chiedere scusa in tanti, perché c'è stata un po' di disattenzione- ha aggiunto la ministra-. Sono tanti quelli che avrebbero potuto vedere e che non hanno visto. Per tutto questo dobbiamo chiedere scusa. E ovviamente io come membro del governo devo chiedere scusa se c'è stata una parte delle istituzioni che non ha visto".

"Oggi sono due le parole chiave: rispetto e unità. Rispetto per il calvario vissuto- ha affermato Trenta- ma anche rispetto per i carabinieri che, ogni giorno, garantiscono la sicurezza dei nostri cittadini. Quando si crea sfiducia, la colpa un po' è anche della politica. Io credo fermamente nel dialogo. Io credo che la politica debba unire, e non dividere". la ministra ha poi tenuto a precisare: "E' stato un momento emozionante, in cui mi sono ritenuta direttamente coinvolta"

All'incontro con Ilaria Cucchi c'era anche il comandante dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri